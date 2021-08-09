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Певица и поэтесса Екатерина Водоносова уехала из Беларуси

09.08.2021 21:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Поэтесса и певица Екатерина Водоносова с семьёй покинула Беларусь под угрозой уголовного дела.


Екатерина Водоносова / Еврорадио​

"9 августа 2020 года я и подумать не могла, что ровно через год мне придётся срочно, почти без вещей, с двумя детьми, без работы, знания языка и без планов на будущее покидать Беларусь, чтобы спасти себя от тюрьмы, а детей от детского дома. А вот как бывает: оказывается, так просто запаковать всю жизнь семьи в три чемодана, обнять маму и кота, расплакаться, потом собраться и уехать в неизвестность", — написала Водоносова в Фейсбуке, передает Еврорадио.

Она была автором программы "Живая культура" на телеканале "Беларусь 3" и поддержала протесты в августе 2020-го, за что её уволили с БТ. Также Екатерина была лидером группы "Kaciaryna Vadanosava & Fantasy Orchestra", которая играла "менестрель-рок".

По её словам, из Беларуси они всей семьей уехали в Киев, а оттуда с помощью Белорусской рады культуры перебрались в Вильнюс. Муж Екатерины — инсулинозависимый диабетик. У них двое детей: дочь должна пойти в пятый класс, сын — в первый.
 
 
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Поэтесса и певица Екатерина Водоносова с семьёй покинула Беларусь под угрозой уголовного дела.
 
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