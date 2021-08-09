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Лукашенко: нам морду бьют сапогом, а мы хорошие. Ну ничего, мы тоже скоро развернёмся
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 8 часов 15 минут длился «
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Поэтому вот тебе пограничный конфликт. Вот его глубина, начиная с соглашения о реадмиссии. Они отказались выполнять этот договор – ну, отказались: устраивайте, пожалуйста, ребята, они идут к вам, а не к нам. А мы еще затраты несем: то зарубят кого, то убьют, за свой счет приехали родственники, забрали тело, мы их тут перевозили, возили, этого лечили и лечим сейчас, инсулин под него подбирали. Это все деньги, это все затраты. Мы же с них деньги не берем за это, мы же памяркоўныя, мы же добрые, как россияне, понимаете? Понимаете, как русские. Нам морду бьют сапогом, а мы хорошие. Ну ничего, мы тоже скоро развернемся, и мало не покажется.
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Новости Беларуси. 8 часов 15 минут длился «Большой разговор с Президентом» Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К ситуации на литовской...
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