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Лукашенко: нам морду бьют сапогом, а мы хорошие. Ну ничего, мы тоже скоро развернёмся

09.08.2021 21:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 8 часов 15 минут длился «Большой разговор с Президентом» Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К ситуации на литовской границе возвращались неоднократно. Уточняли, пытались выяснить из первых уст все подробности миграционного кризиса – откуда покалеченные люди, синяки на телах беженцев?

Лукашенко: нам морду бьют сапогом, а мы хорошие. Ну ничего, мы тоже скоро развернёмся

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Об очередной провокации: мы видим, они хотят, чтобы мы на границе кого-то мочканули из литовцев. Они внаглую на автомобилях едут на границу и осуществляют нарушение государственной границы. Прошлой ночью, вот, мне доложили пограничники и КГБ, была попытка восемь раз прорвать государственную границу – у нас это стрельба! У нас это стрельба после предупреждения, я же вам рассказывал, и они вот это нас провоцируют, а это военный конфликт. Мы пока терпим.

Поэтому вот тебе пограничный конфликт. Вот его глубина, начиная с соглашения о реадмиссии. Они отказались выполнять этот договор – ну, отказались: устраивайте, пожалуйста, ребята, они идут к вам, а не к нам. А мы еще затраты несем: то зарубят кого, то убьют, за свой счет приехали родственники, забрали тело, мы их тут перевозили, возили, этого лечили и лечим сейчас, инсулин под него подбирали. Это все деньги, это все затраты. Мы же с них деньги не берем за это, мы же памяркоўныя, мы же добрые, как россияне, понимаете? Понимаете, как русские. Нам морду бьют сапогом, а мы хорошие. Ну ничего, мы тоже скоро развернемся, и мало не покажется.

Лукашенко: нам морду бьют сапогом, а мы хорошие. Ну ничего, мы тоже скоро развернёмся

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Новости Беларуси. 8 часов 15 минут длился «Большой разговор с Президентом» Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К ситуации на литовской...
 
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