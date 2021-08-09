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Лукашенко: нельзя Конституцию, которая есть, авторитарную, передать новому Президенту
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На повестке обсуждения белорусского общества важнейший вопрос – новая Конституция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Комиссия работает: остались некоторые юридические нюансы и коллизии. Главная задача, которая стоит перед специалистами – документ должен стать своеобразным ограничителем и страховкой от излишне ретивых политиков, которые рвутся во власть. Плюс сдерживающим фактором станет ВНС. Именно в народные руки планируется передать часть полномочий.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. На повестке обсуждения белорусского общества важнейший вопрос – новая Конституция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Комиссия...
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