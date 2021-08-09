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Минфин США опубликовал список белорусских физических и юридических лиц, в отношении которых введены санкции
Источник материала: Навiны
На сайте Министерства финансов США опубликован список белорусских физических и юридических лиц, в отношении которых 9 августа введены санкции.
В список физических лиц включены:
— бизнесмен Алексей Олексин;
— министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко;
— заместитель председателя Следственного комитета Сергей Аземша;
— гендиректор ОАО «Белшина» Андрей Бунаков;
— начальник следственного управления КГБ Константин Бычек;
— гендиректор «Белаэронавигации» Леонид Чуро;
— депутат Палаты представителей, председатель ОО «Белая Русь» Геннадий Давыдько;
— заместитель начальника ИВС ГУВД Мингорисполкома Глеб Дриль;
— депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич;
— председатель Следственного комитета Дмитрий Гора;
— бизнесмен Небойша Карич;
— начальник изолятора временного содержания ГУВД Мингорисполкома Игорь Кенюх;
— генеральный директор национального аэропорта Минск Вячеслав Хоронеко;
— заместитель начальника ИВС ГУВД Мингорисполкома Владимир Лапырь;
— генеральный директор ОАО «Гродно Азот» Игорь Ляшенко;
— председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков;
— кикбоксер Дмитрий Шакута;
— заместитель председателя Следственного комитета Олег Шандарович;
— начальник центра изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома Евгений Шапетько;
— сотрудница службы протокола Администрации президента Дарья Шманай;
— директор департамента авиации Минтранса Артем Сикорский;
— бизнесмен Николай Воробей;
— заместитель начальника — начальник милиции общественной безопасности УВД Гомельского облисполкома Анатолий Васильев.
Санкции также введены в отношении:
— ОДО «Белнефтегаз;
— ОАО «Беларуськалий»;
— ООО «Белказтранс»;
— ООО «Белказтранс Украина»;
— ЗАО «Абсолютбанк»;
— СЗАО «Трайплэнерго» (СЗАО «Энерго-Оил»);
— ЗАО «Новая нефтяная компания»;
— «Дана Холдингз»;
— управления внутренних дел Гомельского облисполкома;
— ИООО «Дана Астра»;
— УП «Нефтебитумный завод»;
— Следственного комитета;
— ООО «Бремино Групп»;
— СООО «Белинте-Роба» (ООО «Дубай вотер фронт»);
— ООО «Зомекс инвест» (ООО «Эмирейтс Блю Скай»);
— ООО «Интер Тобакко»;
— ООО «ННК Восток»;
— Национального олимпийского комитета;
— ООО «Интерсервис» (Новополоцк);
— табачной фабрики «Неман» (Гродно);
— молодежного спортивного объединения «Спортивный клуб Шок».
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Минфин США опубликовал список белорусских физических и юридических лиц, в отношении которых введены санкции
На сайте Министерства финансов США опубликован список белорусских физических и юридических лиц, в отношении которых 9 августа введены санкции.
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