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Из Беларуси эвакуируют около 280 граждан Ирака 9 и 10 августа

09.08.2021 21:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Из Минска на родину рейсом авиакомпании Fly Baghdad 9 августа будет отправлено более 80 граждан Ирака, сообщил пресс-секретарь МИД страны Ахмед Аль-Сахаф.

Из Беларуси эвакуируют около 280 граждан Ирака 9 и 10 августа

Следующий эвакуационный рейс запланирован на 10 августа, зарегистрировано около 200 человек, сообщил представитель внешнеполитического ведомства, передает БелаПАН.

Согласно онлайн-расписанию минского аэропорта, борт Fly Baghdad уже вылетел в столицу Ирака. Завтра рейс в Минск и обратно совершит авиакомпания Iraqi Airways.

Аль-Сахаф сообщил также, что домой будет транспортировано тело умершего на границе Беларуси с Литвой иракца Джафара Аль-Хареса.

В Минске продолжает находиться делегация иракских дипломатов из посольства в Москве. Они координируют регистрацию на рейсы соотечественников, желающих вернуться домой, и выдают временные документы тем, кто потерял свои паспорта, сказал пресс-секретарь.

6 августа власти Ирака предписали национальным авиаперевозчикам прекратить полеты в Минск. Разрешен только вывоз соотечественников на родину. Решение было принято после переговоров Багдада с Евросоюзом, Литвой и Латвией.

 
Теги: Минск
 
 
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Из Минска на родину рейсом авиакомпании Fly Baghdad 9 августа будет отправлено более 80 граждан Ирака, сообщил пресс-секретарь МИД страны Ахмед Аль-Сахаф.
 
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