Арина Соболенко сохранила за собой третье место в рейтинге WTA

После финиша токийской Олимпиады в активе третьей ракетки планеты 8645 очков. Виктория Азаренко находится на 15-й позиции (3766), Александра Саснович занимает 90-е место (890), у Ольги Говорцовой 126-я позиция. На этой неделе Арина Соболенко выступит на турнире категории WTA-1000 в канадском Монреале с призовым фондом $2,5 млн,zarya.by со ссылкой на БЕЛТА.