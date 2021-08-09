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Арина Соболенко сохранила за собой третье место в рейтинге WTA
Источник материала: Партизан
Белоруска Арина Соболенко осталась на третьем месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
После финиша токийской Олимпиады в активе третьей ракетки планеты 8645 очков. Виктория Азаренко находится на 15-й позиции (3766), Александра Саснович занимает 90-е место (890), у Ольги Говорцовой 126-я позиция. На этой неделе Арина Соболенко выступит на турнире категории WTA-1000 в канадском Монреале с призовым фондом $2,5 млн,
Топ-10 рейтинга WTA:
1. Эшли Барти (Австралия) — 9635 очков;
2. Наоми Осака (Япония) — 7146;
3. Арина Соболенко (Беларусь) — 6845;
4. София Кенин (США) — 5345;
5. Элина Свитолина (Украина) — 5125;
6. Каролина Плишкова (Чехия) — 4850;
7. Ига Свентек (Польша) — 4550;
8. Бьянка Андрееску (Канада) — 4431;
9. Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4165;
10. Барбора Крейчикова (Чехия) — 4113.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Илья Ивашко находится на 65-й строке (1038 очков), у Егора Герасимова 78-е место (926).
Первая десятка рейтинга АТР:
1. Новак Джокович (Сербия) — 12 113 очков;
2. Даниил Медведев (Россия) — 10 220;
3. Рафаэль Надаль (Испания) — 8270;
4. Стефанос Циципас (Греция) — 8000;
5. Александр Зверев (Германия) — 7340;
6. Доминик Тим (Австрия) — 7095;
7. Андрей Рублев (Россия) — 6005;
8. Маттео Берреттини (Италия) — 5488;
9. Роджер Федерер (Швейцария) — 4215;
10. Денис Шаповалов (Канада) — 3625.
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Белоруска Арина Соболенко осталась на третьем месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
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