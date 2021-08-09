В США продадут картину Винсента Ван Гога за 34 миллиона евро









Картина «Cabanes de bois parmi les oliviers et cypres» была написана в октябре 1889 года, когда Ван Гог жил на окраине Сен-Реми-де-Прованс на юге Франции.





пишет pogovorim.by, что 1 ноября этого года на аукционе будет выставлена работа голландского мастера из частной коллекции в Нью-Йорке. Christie's сообщает,pogovorim.by, что 1 ноября этого года на аукционе будет выставлена работа голландского мастера из частной коллекции в Нью-Йорке.





По данным авторитетной газеты об искусстве "The Art Newspaper", картина принадлежала умершему в прошлом году нефтянику Эдвину Лочриджу Коксу.













По оценкам издания, за творение можно будет выручить 34 миллиона евро. При этом газета называет появление картины на аукционе настоящим событие, поскольку с 1920 года она выставлялась только дважды: в 1949 году в Лондоне и в 1980 году в бельгийском Монсе.