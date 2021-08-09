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В США продадут картину Винсента Ван Гога за 34 миллиона евро
Источник материала: Партизан
Аукцион Christie's выставит на торги в Нью-Йорке картину Винсента Ван Гога «Белый дом среди оливковых деревьев» (1889). По оценкам Art Newspaper, картину можно будет продать примерно за 34 миллиона евро.
Картина «Cabanes de bois parmi les oliviers et cypres» была написана в октябре 1889 года, когда Ван Гог жил на окраине Сен-Реми-де-Прованс на юге Франции.
Christie's сообщает,
По данным авторитетной газеты об искусстве "The Art Newspaper", картина принадлежала умершему в прошлом году нефтянику Эдвину Лочриджу Коксу.
По оценкам издания, за творение можно будет выручить 34 миллиона евро. При этом газета называет появление картины на аукционе настоящим событие, поскольку с 1920 года она выставлялась только дважды: в 1949 году в Лондоне и в 1980 году в бельгийском Монсе.
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Аукцион Christie's выставит на торги в Нью-Йорке картину Винсента Ван Гога «Белый дом среди оливковых деревьев» (1889). По оценкам Art Newspaper, картину можно будет продать...
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