Мнение: «Cколько ты этот народ ни бей палками, а симпатии к властям у него от этого не прибавляется»

Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм-канал Письма к дочери – о тщетности борьбы с собственным народом.

— В пятницу власти опять пополнили экстремистские списки, добавив в него спортивную трибуну и кружки с именем одного польского телеканала.

Слово «трибуна» экстремистским пока не признали. Так что произносить его еще, наверное, можно. И, может быть, даже в публичных местах.

Хотя, полной уверенности у меня, конечно, нету. Бывало, пойдешь себе купить хлебушка и не знаешь, не совершил ли ты по дороге случайно каких-нибудь противоправных деяний экстремистского характера.

Потому что надо быть серьезным экспертом в актуальных политических теориях и практиках, чтобы разбираться во всем многообразии экстремистских проявлений беларусского народа.

Должен тебе сказать, что власти вообще серьезно девальвировали этот статус. Вот проще было бы выпустить указ о признании экстремистским народа Республики Беларусь во всех его проявлениях, а потом уже, на основании справедливого и беспристрастного судебного разбирательства, исключать из списков тех, кто сумеет доказать свою лояльность.

Могли бы серьезно сэкономить время и бесценные трудовые ресурсы. Потому что такой это уже неблагодарный народец, что количество экстремистов в нем на душу населения превосходит все мыслимые мировые показатели, а проявления экстремизма затейливы и разнообразны.

И что характерно — сколько ты экстремистов ни разоблачай, а меньше их все равно не становится. Вот, кажется, целый год их душили, душили, а стабильности все нет.

И сколько ты этот народ ни бей палками, а симпатии к властям у него от этого парадоксальным образом не прибавляется. А антипатия удивительным образом только растет.

И невозможно же найти этому феномену никакого вразумительного научного объяснения. Но стоит хоть на минутку отложить палки в сторону, и антипатия наверняка найдет способ себя проявить.

Так что как ушли белорусские власти год назад на войну, так до сих пор с нее и не вернулись. Сначала с неблагодарным народцем, который, как оказалось, совершенно не умеет правильно голосовать, а потом уже и со всеми остальными. И что характерно, с каждым днем количество желающих нанести непоправимый ущерб стабильности, становится только больше.

И если поначалу война для белорусских властей была исключительно внутренним делом, то теперь она уже приобрела международные масштабы и минимум региональный статус.

В общем, за год власти так и не придумали себе другого способа существования, кроме как в перманентной мобилизационной готовности. Потому что вернуть чувство душевного покоя не получается.

Откуда взяться душевному покою в осажденной крепости? Кругом же враги, которые роют подкопы под стабильность буквально со всех сторон. И не факт, что гарнизон сам не откроет ворота, когда у него закончатся припасы.