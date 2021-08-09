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«Поубавилось желание получить эти полномочия». Президент Беларуси о перераспределении власти местным органам

09.08.2021 21:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 8 часов 15 минут длился «Большой разговор с Президентом» Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его уже окрестили рекордным по продолжительности и охвату тем, запретных среди которых нет.

«Поубавилось желание получить эти полномочия». Президент Беларуси о перераспределении власти местным органам

Главная цель таких разговоров – в обществе должно появиться четкое понимание, куда будем двигаться дальше. Как решаются существующие вопросы. Открытость диалога – показатель. Государство проблемы видит и не закрывает на них глаза. Контроль на высшем уровне стал в Беларуси даже поводом для шуток. Мол, Президент вникает даже в самые мелкие нюансы. Александр Лукашенко признается – готов делиться полномочиям, вот только принять их готовы и хотят не все.

«Поубавилось желание получить эти полномочия». Президент Беларуси о перераспределении власти местным органам

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Мы много об этом говорили. Кто-то хочет, как ты говоришь, борьба за власть. Начали перераспределять полномочия. Один проект документов мне внесли. Я посмотрел, было 74 пункта. Мы, кстати, понемножку передаем. Недавно облисполкому, вы освещали это, передали полномочия. Но что я заметил? После этого – тишина. Думаю, в чем дело? А потому что я очень жестко взялся за этот вопрос. Берешь полномочия – жестокая ответственность. Некоторые покрутили, посмотрели. Сейчас эти вопросы решает или утверждает, или согласовывает Президент. Пускай пока будет так. Не будем брать на себя. Ответственности боится кто-то или еще чего-то? Но поубавилось желание получить эти полномочия. Это я точно вижу наверху, но я это не забыл. В этом году мы полностью устаканим эти вопросы.

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Новости Беларуси. 8 часов 15 минут длился «Большой разговор с Президентом» Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его уже окрестили рекордным по...
 
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