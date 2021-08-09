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«Поубавилось желание получить эти полномочия». Президент Беларуси о перераспределении власти местным органам
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 8 часов 15 минут длился «
Главная цель таких разговоров – в обществе должно появиться четкое понимание, куда будем двигаться дальше. Как решаются существующие вопросы. Открытость диалога – показатель. Государство проблемы видит и не закрывает на них глаза. Контроль на высшем уровне стал в Беларуси даже поводом для шуток. Мол, Президент вникает даже в самые мелкие нюансы. Александр Лукашенко признается – готов делиться полномочиям, вот только принять их готовы и хотят не все.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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«Поубавилось желание получить эти полномочия». Президент Беларуси о перераспределении власти местным органам
Новости Беларуси. 8 часов 15 минут длился «Большой разговор с Президентом» Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его уже окрестили рекордным по...
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