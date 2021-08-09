ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Россия готова затратить огромные средства, чтобы уйти от зависимости по импорту». Лукашенко о переговорах с Путиным

09.08.2021 21:43 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 8 часов 15 минут длился «Большой разговор с Президентом» Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его уже окрестили рекордным по продолжительности и охвату тем, запретных среди которых нет.

«Россия готова затратить огромные средства, чтобы уйти от зависимости по импорту». Лукашенко о переговорах с Путиным

Российских журналистов интересовали детали белорусско-российских отношений. Подробности переговоров с Владимиром Путиным, налогового маневра и сумма белорусской компенсации.

«Россия готова затратить огромные средства, чтобы уйти от зависимости по импорту». Лукашенко о переговорах с Путиным

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Что мы обсуждали? Кооперацию этого самолета, как пример, МС-21. Но самая главная проблема, которую мы подняли – это проблема наших… «Интеграл». Естественно, свой «Интеграл» мы поддерживали и другие высокотехнологичные предприятия. В России их было немало, а осталось всего ничего. И мы с Путиным констатировали, что мы здесь отстаем. Отстаем от Южной Кореи, в Китае появились солидные производства, не говоря про Америку и так далее. «А без них», – цитата Путина, – «и самолеты скоро летать не будут». Сидим у него уже после переговоров, в кабинете подняли этот вопрос, я говорю: я готов выработать общую политику. Борисов, ваш вице-премьер, сейчас занимается этим вопросом, мы решили этим заняться. Я ему говорю: это потребуется немало денег, чтобы сделать дополнительный шаг и делать эти микросхемы еще меньше, по-народному говоря. Он мне говорит: знаешь, это того стоит. И Россия готова затратить огромные средства, чтобы уйти от зависимости по импорту на микросхемы.

Читайте также:

Лукашенко: нам морду бьют сапогом, а мы хорошие. Ну ничего, мы тоже скоро развернемся

Александр Лукашенко: «У нас человек 15-20, которые могут вырасти в президенты»

Президент Беларуси: никаких мы санкций в отношении Украины вводить не собираемся

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 8 часов 15 минут длился «Большой разговор с Президентом» Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его уже окрестили рекордным по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мнение: «Cколько ты этот народ ни бей палками, а симпатии к властям у него от этого не прибавляется»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

08.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by