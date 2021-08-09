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Лукашенко: «Коль пошли на зачистку, будем чистить всё. ЕГУ закончил – ну и работай в Литве»

09.08.2021 22:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 8 часов 15 минут длился «Большой разговор с Президентом» Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Виктория Ходосок, СТВ:
Вопрос о том, как защитить страну от внешнего давления и влияния, пожалуй один из самых острых. Тем более наступают по всем фронтам и оружие не всегда очевидно. Польша, например, пользуется практически змеиной тактикой. Ползут в молодые умы через якобы выгодные предложения о лучшей жизни.

Лукашенко: «Коль пошли на зачистку, будем чистить всё. ЕГУ закончил – ну и работай в Литве»

Илья Бегун, аналитик:
Сейчас огромное количество появилось рекламы касаемо той же «карты поляка». Но на этот раз уже риторика сменилась, теперь они уже говорят не об этнических поляках, а о любом человеке, который изъявляет желание уехать в Польшу. Хотелось бы от вас комментарий.

Лукашенко: «Коль пошли на зачистку, будем чистить всё. ЕГУ закончил – ну и работай в Литве»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Трудно здесь нам на это реагировать будет. Просто надо работать, наверное, с нашим населением и принять – мы примем, работаем над этим – меры, и тем, кто уехал туда для обучения, промывания мозгов, они к нам вернутся и будут тут нам мозги мыть... Я поручил, вот министр образования находится, самые жесткие решения. Коль пошли на зачистку, будем чистить все. ЕГУ закончил – ну и работай в Литве. Работай, мы обойдемся, ничего страшного. У нас хорошее образование, ребята хорошие, там единицы выехали, получили образование – там и живите. Ясно, кто учится там: сынки, внучки и прочие родственники известно кого. Это кормушка. Точно так и здесь. В этом направлении сложно, но в ближайшее время примем соответствующие решения.

Лукашенко: «Коль пошли на зачистку, будем чистить всё. ЕГУ закончил – ну и работай в Литве»

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Новости Беларуси. 8 часов 15 минут длился «Большой разговор с Президентом» Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Виктория Ходосок, СТВ: Вопрос о...
 
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