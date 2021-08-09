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Президент Беларуси о нападении Украины на Россию: если вы посмеете это сделать при поддержке третьих стран, я никогда не буду на вашей стороне
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С украинскими коллегами тоже есть что обсудить. От уже традиционного вопроса признания Крыма до ситуации на Донбассе. Последнее – особенно болезненно. Тем более, что именно в Минске пытались помочь решить конфликт и остановить кровопролитие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но тем временем Украина присоединилась к воздушной блокаде Беларуси, которую ввели западные страны.
Максим Назаров, ведущий телеканала «НАШ» (Украина):
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Самое главное, любая война заканчивается миром и за столом переговоров. Вы это знаете из истории. Когда-то с чего-то надо начинать. Вы можете сказать: Владимир Зеленский столько раз Владимиру Путину предлагал то или это. Со стороны Владимира это по меньшей мере трепотня. Он просто неопытный человек. Чтобы сесть за стол переговоров, а Путин точно от этого не отказывается, на всех переговорах мы говорим об Украине. Он готов, но он говорит одно, а делает шаги в обратном направлении и даже как будто нарочно устраивает конфронтацию. Но чтобы сесть за стол переговоров, это будут знаковые переговоры, нужен период подготовки этих переговоров. Поэтому надо сесть за стол переговоров и договориться: «Вот давайте разделим Донбасс и Крым». Вы считаете (и правильно), это ваша территория, вы из этого исходите. Но это две разные истории.
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Президент Беларуси о нападении Украины на Россию: если вы посмеете это сделать при поддержке третьих стран, я никогда не буду на вашей стороне
Новости Беларуси. С украинскими коллегами тоже есть что обсудить. От уже традиционного вопроса признания Крыма до ситуации на Донбассе. Последнее – особенно...
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