Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несовершеннолетние братья повредили более 20 надгробий на кладбище в Мядельском районе, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

"В мае этого года в Мядельский РОВД поступил ряд заявлений от жителей района, что на кладбище в городском поселке Свирь повреждены надгробные плиты. Прибывшие на место происшествия сотрудники милиции насчитали более 20 опрокинутых либо поврежденных памятников, также по территории кладбища были разбросаны лампадки и венки. Причиненный материальный ущерб исчислялся не одной тысячей рублей", - рассказали в ведомстве.

Происшествие вызвало общественный резонанс у жителей Мядельского района. Сотрудниками РОВД незамедлительно были предприняты все меры по установлению личностей вандалов. "В скором времени выяснилось, что все это дело рук двух братьев 10 и 11 лет, жителей городского поселка Свирь. Братья воспитываются в неполной семье, большую часть времени были предоставлены сами себе", - добавили в УВД.

Ситуация рассматривалась на заседании комиссии по делам несовершеннолетних. "Установлено, что мать практически не занимается воспитанием детей, дети признаны находящимися в социально-опасном положении. Решается вопрос о направлении старшего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа", - отметили в ведомстве.-0-