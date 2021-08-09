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Что надо делать Беларуси и Литве, чтобы вернуть дружбу? Ответил Лукашенко
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 8 часов 15 минут длился «
Западные СМИ говорили о наболевшем. Ситуация на границе – тема больная. Но тяжело решать проблемы, когда политический диалог практически сошел на нет. Позиция Беларуси однозначная: мы открыты к диалогу, но не с позиции силы, а с точки зрения добрососедства и партнерства.
– Я тоже о своем, о наболевшем. Уважаемый Президент, вы сказали, что литовско-белорусские отношения сейчас никакие. Есть ли какая-то возможность, чтобы они нормализовались? И если есть такая возможность, что надо делать сторонам, чтобы все-таки вернуть то общение, ту дружбу, что была до прошлого года?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я не прятал у себя в Беларуси ни боевиков, ни оппозиционеров. Они же тоже у вас есть в Литве. Я же никогда этого не делал. Я не делал недружественных шагов в отношении Литвы. Ваш президент позвонил мне в прошлом году, по-моему. Пандемия уже была, мы как раз обсуждали этот вопрос. Слушай, лучший друг. Что потом произошло? Что с вами случилось? Поэтому, если вы хотите, давайте начнем на каком-то уровне вести диалог. Но без всяких предварительных условий, потому что Беларусь не заслуживает вот такого разговора. Вы там освободите политических заключенных.
Вы что? Вы откуда… Один говорит, уже сегодня вроде кто-то с Америки заявил, что 600. Вы назвали 400. Вы определитесь, сколько у нас этих так называемых политзаключенных. И потом, на основании чего вы это? У нас что? 58-я статья, как до войны? Или какая там? 52-я была? Слушайте, у нас нет статьи «политический заключенный». У нас нет такой статьи. На основании чего вы такие выводы делаете? Ладно, журналисты бы там где-то обвинили, но политики об этом заявляют. Ну и потом, со своими заключенными мы разберемся сами.
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