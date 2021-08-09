Серебряный квартет: женская команда байдарки-четверки вернулась в Беларусь

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Из Токио вернулась и белорусская национальная команда по гребле на байдарках и каноэ. Среди спортсменов серебряные призеры Игр – женская байдарка-четверка, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Сегодня в VIP-зале национального аэропорта встречают олимпийский рейс. Десятки фанатов, родственников и друзей ждут своих чемпионок с цветами и оркестром. На Олимпийских играх в Токио легендарный белорусский квартет взял серебро.

Марина Литвинчук, Маргарита Махнева, Надежда Попок и Ольга Худенко. Четверка чемпионок принимает поздравления. На глазах – слезы радости. Самым сложным на Олимпиаде для них была разлука с близкими.

«Сильно болели, мы поехали в Лиду к старшей дочке и там все вместе болели. Сильно переживали», – рассказала мать Марины Литвинчук Ольга Полторан.

«Смотрели, переживали, верили, что должны были завоевать хоть какую-то медаль, и вот у них получилось», – поделился муж Марины Литвинчук, чемпион Олимпийских игр 2008 года Артур Литвинчук.

В таком составе белорусская четверка завоевывает олимпийскую медаль на дистанции 500 метров уже третий раз подряд. В Лондоне-2012 и Рио-2016 у спортсменок была бронза.

«Я думаю, что вся страна за нас болела, переживала, держала кулачки. Наш труд вылился в такой результат – в серебряную медаль. Значит в Париж надо идти за золотом», – рассказала олимпийский призер в гребле на байдарках и каноэ Марина Литвинчук.

Финальный заезд на дистанции 500 метров у женских байдарок вышел напряженным. Шел проливной дождь. Порой с трудом можно было различить лодки соперниц. Первые 250 метров лидировала белорусская четверка. Но на финише ее опередили. Золото досталось команде Венгрии. У Беларуси – серебро.

«Впервые в жизни я услышала на финише, вернее, когда мы гребли к финишу, я услышала, как кричала трибуна: «Беларусь!». Это сильно. Впервые. Вы знаете, никогда ничего мы не слышим, потому что мы максимально сконцентрированы», – поделилась олимпийский призер в гребле на байдарках и каноэ Маргарита Махнева.

В планах у девушек – отдохнуть и эмоционально восстановиться после Игр. А дальше – снова тренировки и подготовка к Чемпионату мира.

Всего на Олимпийских играх в Токио Беларусь завоевала семь медалей: одну золотую, три серебряные и три бронзовые награды.