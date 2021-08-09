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Серебряный квартет: женская команда байдарки-четверки вернулась в Беларусь
09.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Из Токио вернулась и белорусская национальная команда по гребле на байдарках и каноэ. Среди спортсменов серебряные призеры Игр – женская байдарка-четверка, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Сегодня в VIP-зале национального аэропорта встречают олимпийский рейс. Десятки фанатов, родственников и друзей ждут своих чемпионок с цветами и оркестром. На Олимпийских играх в Токио легендарный белорусский квартет взял серебро.
Марина Литвинчук, Маргарита Махнева, Надежда Попок и Ольга Худенко.
«Смотрели, переживали, верили, что должны были завоевать хоть какую-то медаль, и вот у них получилось», – поделился муж Марины Литвинчук, чемпион Олимпийских игр 2008 года Артур Литвинчук.
В таком составе белорусская четверка завоевывает олимпийскую медаль на дистанции 500 метров уже третий раз подряд. В Лондоне-2012 и Рио-2016 у спортсменок была бронза.
Финальный заезд на дистанции 500 метров у женских байдарок вышел напряженным. Шел проливной дождь. Порой с трудом можно было различить лодки соперниц. Первые 250 метров лидировала белорусская четверка. Но на финише ее опередили. Золото досталось команде Венгрии. У Беларуси – серебро.
В планах у девушек – отдохнуть и эмоционально восстановиться после Игр. А дальше – снова тренировки и подготовка к Чемпионату мира.
Всего на Олимпийских играх в Токио Беларусь завоевала семь медалей: одну золотую, три серебряные и три бронзовые награды.
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В таком составе белорусская четверка завоевывает олимпийскую медаль на дистанции 500 метров уже третий раз подряд.
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