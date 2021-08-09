Откровенно и обстоятельно: президент Лукашенко больше восьми часов вел «Большой разговор»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Большой разговор с президентом» Беларуси Александром Лукашенко длился больше восьми часов, сообщает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Беседа вышла содержательной. Лукашенко всегда подчеркивал: для него нет запретных и неудобных тем. Такой же посыл был и в этот раз в самом начале разговора. Первое, что отметил президент: этот год был непростой, но серьезные испытания не сломили, а сплотили нацию.

Одно из таких серьезных испытаний – пандемия. Беларусь выбрала свой путь в борьбе с ней. Лукашенко уверен: эта стратегия себя оправдала. Предприятия не закрывались, благодаря этому экономика развивается.

«Мы отказались от локдауна. Нас били, молотили, критиковали. Только ленивый не критиковал нас за наши подходы», – отметил президент.

«Основа того, что происходит в первом полугодии в экономике, была заложена тогда, когда мы не остановили экономику, когда мы не загнали людей в четыре стены, когда мы выработали четкий подход к лечению людей. Амбулаторный этап, клинический этап, кому надо было санаторный, на реабилитацию. Назовите хоть одно богатое государство, которое пошло этим путем. Это немалые деньги. Но люди дороже», – подчеркнул Лукашенко.

Чаще всего звучали вопросы о внешнеполитической обстановке и о попытках давления Запада на Беларусь. Например, с помощью санкций. Их Евросоюз начал вводить после президентских выборов, которые прошли ровно год назад.

«Им нужно было думать головой, прежде чем вводить против нас какие-то меры, в том числе санкционные. Надо просто думать. Надо бы отписать журналистам и отпечатать. У меня есть таблица. За что наказали «БелАЗ»? За что наказали коллектив «МАЗа»? Там просто смешные и очень интересные обоснования этих санкций. Как бы ни было сложно, мы пережили этот непростой год, выдержим и другие. Но мы не отступим. Мы не станем на колени», – заявил президент Беларуси.

Конечно, много говорили о попытке государственного переворота. И о том, что на Беларуси использовали методики цветных революций.

«Я президент страны, я каждого человека – маленького, большого, среднего, элитного – должен воспринимать как своего. Очумевших было много и заблудших. Мозги повернулись там, многие ошибались… Прошло время, мы показали, кто есть кто, и если после этого еще кто-то хочет организовать убийство президента и его детей… За что? Его убийство, там Гигин был в списке. Там депутат мой, доверенное мое лицо… Олежка Гайдукевич. Слушайте, мерзавцы, это он еще всего не знает. Я ему пообещал, что расскажу потом. Они не столько Олега, они детей хотели в доме сжечь! Фашисты», – сказал президент.

На все вопросы Лукашенко отвечал подробно. Много шутил. На некоторые темы говорил больше получаса. Например, об интеграции с Россией. Глава государства заверил: Беларусь останется независимым государством. Что касается отношений с Украиной – Лукашенко заявил, что готов к разговору с Зеленским. Ведь с соседями нужно дружить. Та же ситуация и с Литвой . Президент готов к диалогу, но только не на тех условиях, которые ставит прибалтийское государство.

На встречу с главой государства пришли около трехсот человек. Заявок было больше тысячи. У «Большого разговора» всегда есть продолжение. Лукашенко часто дает поручения решить те или иные проблемы, которые звучали на встрече. Его высказывания становятся ориентиром для дальнейшей работы чиновников.