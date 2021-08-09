|
Откровенно и обстоятельно: президент Лукашенко больше восьми часов вел «Большой разговор»
09.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
«Большой разговор с президентом» Беларуси Александром Лукашенко длился больше восьми часов, сообщает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Беседа вышла содержательной. Лукашенко всегда подчеркивал: для него нет запретных и неудобных тем. Такой же посыл был и в этот раз в самом начале разговора. Первое, что отметил президент: этот год был непростой, но серьезные испытания не сломили, а сплотили нацию.
Одно из таких серьезных испытаний – пандемия. Беларусь выбрала свой путь в борьбе с ней. Лукашенко уверен: эта стратегия себя оправдала. Предприятия не закрывались, благодаря этому экономика развивается.
«Мы отказались от локдауна. Нас били, молотили, критиковали. Только ленивый не критиковал нас за наши подходы», – отметил президент.
Чаще всего звучали вопросы о внешнеполитической обстановке и о попытках давления Запада на Беларусь. Например, с помощью санкций. Их Евросоюз начал вводить после президентских выборов, которые прошли ровно год назад.
Конечно, много говорили о попытке государственного переворота. И о том, что на Беларуси использовали методики цветных революций.
«Я президент страны, я каждого человека – маленького, большого, среднего, элитного – должен воспринимать как своего. Очумевших было много и заблудших. Мозги повернулись там, многие ошибались… Прошло время, мы показали, кто есть кто, и если после этого еще кто-то хочет организовать убийство президента и его детей… За что? Его убийство, там Гигин был в списке. Там депутат мой, доверенное мое лицо… Олежка Гайдукевич. Слушайте, мерзавцы, это он еще всего не знает. Я ему пообещал, что расскажу потом. Они не столько Олега, они детей хотели в доме сжечь! Фашисты», – сказал президент.
На все вопросы Лукашенко отвечал подробно. Много шутил. На некоторые темы говорил больше получаса. Например, об интеграции с Россией. Глава государства заверил: Беларусь останется независимым государством. Что касается отношений с Украиной – Лукашенко заявил, что готов к разговору с Зеленским. Ведь с соседями нужно дружить. Та же
На встречу с главой государства пришли около трехсот человек. Заявок было больше тысячи. У «Большого разговора» всегда есть продолжение. Лукашенко часто дает поручения решить те или иные проблемы, которые звучали на встрече. Его высказывания становятся ориентиром для дальнейшей работы чиновников.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси подробно ответил на вопросы о пандемии, экономике, давлении Запада, попытке государственного переворота и отношениях с соседями.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)