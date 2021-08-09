|
«Можно здороваться, улыбаться, растить детей». Эмоции участников автопробега «Сила в единстве! За Беларусь!» в Гродно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Около сотни автомобилей с государственными флагами проехали вечером 9 августа по улицам Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Патриоты устроили масштабный автопробег под названием «Сила в единстве! За Беларусь!».
Татьяна Савчик, СТВ:
Сегодня 9 августа. Это действительно наш праздник. Это тот день, в который мы сделали свой выбор. Свой осознанный выбор. Мы за то, чтобы была спокойная, процветающая, красивая Беларусь, в которой можно спокойной выйти на улицу. Не стесняясь. Можно здороваться, улыбаться, растить детей.
Я горжусь своей страной, потому что я родилась тут со своими родителями. Дедушкой, бабушкой. Я горжусь тем, что тут умные и любознательные люди. И отзывчивые.
Мы движемся в правильном направлении. Я уверен в этом, что наши внуки, те, которые сейчас, будут жить прекрасно, так как и живем мы.
Автомобили, украшенные государственной символикой, проехали по центральным улицам Гродно, а также не упустили возможность опробовать дорожное полотно на только что открывшемся новом Восточном мосту. Прохожие радостно приветствовали патриотов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Можно здороваться, улыбаться, растить детей». Эмоции участников автопробега «Сила в единстве! За Беларусь!» в Гродно
Новости Беларуси. Около сотни автомобилей с государственными флагами проехали вечером 9 августа по улицам Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)