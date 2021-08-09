ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Можно здороваться, улыбаться, растить детей». Эмоции участников автопробега «Сила в единстве! За Беларусь!» в Гродно

09.08.2021 22:55 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Около сотни автомобилей с государственными флагами проехали вечером 9 августа по улицам Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Патриоты устроили масштабный автопробег под названием «Сила в единстве! За Беларусь!».

«Можно здороваться, улыбаться, растить детей». Эмоции участников автопробега «Сила в единстве! За Беларусь!» в Гродно

Татьяна Савчик, СТВ:
Неравнодушные жители со всей Гродненской области, отложив дела, после работы собрались возле Кургана Славы – это была точка сбора. Многие приехали с цветами, которые возложили у подножия мемориала в память о павших воинах в годы Великой Отечественной войны. 9 августа – это еще одна важная дата, но уже для современной независимой Беларуси. Этот день патриоты называют нашей победой. Ровно год назад сторонние силы предприняли попытку отобрать у белорусов страну, развернули жесткую информационную войну. Это был настоящий накал страстей, выстоять в котором удалось лишь благодаря единству, сплоченности и любви к своей Родине.

«Можно здороваться, улыбаться, растить детей». Эмоции участников автопробега «Сила в единстве! За Беларусь!» в Гродно

Сегодня 9 августа. Это действительно наш праздник. Это тот день, в который мы сделали свой выбор. Свой осознанный выбор. Мы за то, чтобы была спокойная, процветающая, красивая Беларусь, в которой можно спокойной выйти на улицу. Не стесняясь. Можно здороваться, улыбаться, растить детей.

«Можно здороваться, улыбаться, растить детей». Эмоции участников автопробега «Сила в единстве! За Беларусь!» в Гродно

Я горжусь своей страной, потому что я родилась тут со своими родителями. Дедушкой, бабушкой. Я горжусь тем, что тут умные и любознательные люди. И отзывчивые.

«Можно здороваться, улыбаться, растить детей». Эмоции участников автопробега «Сила в единстве! За Беларусь!» в Гродно

Мы движемся в правильном направлении. Я уверен в этом, что наши внуки, те, которые сейчас, будут жить прекрасно, так как и живем мы.

«Можно здороваться, улыбаться, растить детей». Эмоции участников автопробега «Сила в единстве! За Беларусь!» в Гродно

Автомобили, украшенные государственной символикой, проехали по центральным улицам Гродно, а также не упустили возможность опробовать дорожное полотно на только что открывшемся новом Восточном мосту. Прохожие радостно приветствовали патриотов.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Около сотни автомобилей с государственными флагами проехали вечером 9 августа по улицам Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
Новости дня
Новости разные
 
Ва Ўкраіне адказалі Лукашэнку: «Мы змагаемся з баевікамі, а не трэнуем іх»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

08.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by