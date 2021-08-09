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ДТП с участием детей. На молодечненской трассе опрокинулся Volkswagen

09.08.2021 22:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Утром 9 августа на автодороге Минск – Молодечно – Нарочь 34-летняя водитель Volkswagen не справилась с управлением, наехала на барьерное ограждение и опрокинулась, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

ДТП с участием детей. На молодечненской трассе опрокинулся Volkswagen

Дети находились в защитном кресле, они не пострадали. Женщина госпитализирована.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Утром 9 августа на автодороге Минск – Молодечно – Нарочь 34-летняя водитель Volkswagen не справилась с управлением, наехала на барьерное ограждение и...
 
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