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ДТП с участием детей. На молодечненской трассе опрокинулся Volkswagen
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Утром 9 августа на автодороге Минск – Молодечно – Нарочь 34-летняя водитель Volkswagen не справилась с управлением, наехала на барьерное ограждение и опрокинулась, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Дети находились в защитном кресле, они не пострадали. Женщина госпитализирована.
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Новости Беларуси. Утром 9 августа на автодороге Минск – Молодечно – Нарочь 34-летняя водитель Volkswagen не справилась с управлением, наехала на барьерное ограждение и...
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