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Под Минском Volkswagen врезался в пропускавший пешеходов Geely. Есть пострадавшие

09.08.2021 22:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. За 7 и 8 августа в Минской области зарегистрировано более 100 аварий, в результате семи 9 человек получили травмы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Под Минском Volkswagen врезался в пропускавший пешеходов Geely. Есть пострадавшие

На автотрассе Минск – Дзержинск 21-летний водитель Volkswagen неправильно выбрал скорость и столкнулся со встречным автомобилем Geely, который изначально остановился, чтобы пропустить пешеходов. В результате пострадали водитель и два пассажира автомобиля Volkswagen.

За выходные задержаны около 40 нетрезвых водителей, больше 140 пешеходов привлечены к административной ответственности.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. За 7 и 8 августа в Минской области зарегистрировано более 100 аварий, в результате семи 9 человек получили травмы, сообщили в программе «Минщина» на...
 
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