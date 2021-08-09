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Под Минском Volkswagen врезался в пропускавший пешеходов Geely. Есть пострадавшие
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. За 7 и 8 августа в Минской области зарегистрировано более 100 аварий, в результате семи 9 человек получили травмы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
На автотрассе Минск – Дзержинск 21-летний водитель Volkswagen неправильно выбрал скорость и столкнулся со встречным автомобилем Geely, который изначально остановился, чтобы пропустить пешеходов. В результате пострадали водитель и два пассажира автомобиля Volkswagen.
За выходные задержаны около 40 нетрезвых водителей, больше 140 пешеходов привлечены к административной ответственности.
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Новости Беларуси. За 7 и 8 августа в Минской области зарегистрировано более 100 аварий, в результате семи 9 человек получили травмы, сообщили в программе «Минщина» на...
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