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Биткоин снова растет: его цена поднялась выше $46 тыс.

09.08.2021 23:01 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ходе торговой сессии в понедельник стоимость биткоина выросла на 6,05% и достигла отметки в $46 тыс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала Coindesk на 21:48 мск.

Последний раз цена криптовалюты находилась выше отметки $46 тыс. в мае 2021 года.

Биткоин - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.-0-

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Последний раз цена криптовалюты находилась выше отметки $46 тыс. в мае 2021 года.
 
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