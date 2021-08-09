Биткоин снова растет: его цена поднялась выше $46 тыс.

Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ходе торговой сессии в понедельник стоимость биткоина выросла на 6,05% и достигла отметки в $46 тыс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала Coindesk на 21:48 мск.

Последний раз цена криптовалюты находилась выше отметки $46 тыс. в мае 2021 года.

Биткоин - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.-0-