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В Польше задержали рекордное количество нелегалов

10.08.2021 06:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сотрудники пограничной службы Польши с 6 по 9 августа задержали 349 нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. Этот показатель является самым массовым, сообщает пресс-служба пограничной службы Польши.

В Польше задержали рекордное количество нелегалов
Фото: strazgraniczna.pl

Самая большая группа из 85 человек была задержана в субботу, 7 августа, сотрудниками пограничной службы в Кузнице.

По данным ведомства, иностранцы, вероятно, являются гражданами Ирака и Афганистана. По решению суда их поместили в охраняемые центры для иностранцев.

Всего за 2021 год Подляское отделение пограничной службы, которое контролирует ситуацию на границе с Беларусью, задержало 871 нелегала.

24 июня Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не будет «защищать Европу от потока нелегальных мигрантов».

 
 
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Сотрудники пограничной службы Польши с 6 по 9 августа задержали 349 нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. Этот показатель является самым массовым, сообщает...
 
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