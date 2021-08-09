|
В Польше задержали рекордное количество нелегалов
Источник материала: Навiны
Сотрудники пограничной службы Польши с 6 по 9 августа задержали 349 нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. Этот показатель является самым массовым, сообщает пресс-служба пограничной службы Польши.
Самая большая группа из 85 человек была
По данным ведомства, иностранцы, вероятно, являются гражданами Ирака и Афганистана. По решению суда их поместили в охраняемые центры для иностранцев.
Всего за 2021 год Подляское отделение пограничной службы, которое контролирует ситуацию на границе с Беларусью, задержало 871 нелегала.
24 июня Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не будет «защищать Европу от потока нелегальных мигрантов».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники пограничной службы Польши с 6 по 9 августа задержали 349 нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. Этот показатель является самым массовым, сообщает...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)