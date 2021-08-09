В Польше задержали рекордное количество нелегалов

Сотрудники пограничной службы Польши с 6 по 9 августа задержали 349 нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. Этот показатель является самым массовым, сообщает пресс-служба пограничной службы Польши.



Фото: strazgraniczna.pl

Самая большая группа из 85 человек была задержана в субботу, 7 августа, сотрудниками пограничной службы в Кузнице.

По данным ведомства, иностранцы, вероятно, являются гражданами Ирака и Афганистана. По решению суда их поместили в охраняемые центры для иностранцев.

Всего за 2021 год Подляское отделение пограничной службы, которое контролирует ситуацию на границе с Беларусью, задержало 871 нелегала.

24 июня Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не будет «защищать Европу от потока нелегальных мигрантов».