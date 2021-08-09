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Магомедхабиб Кадимагомедов о Беларуси: мне здесь комфортно, живу в Гродно. А мама, папа, другие родственники в России
Источник материала: Партизан
Борец Магомедхабиб Кадимагомедов, принесший сборной Беларуси серебро Олимпиады в Токио рассказал журналистам об отношении к нашей стране.
Для вас имеет значение, что медаль завоевали в форме сборной Беларуси?
Конечно. Я же выступаю за эту страну. Рад принести ей награду.
Уже чувствуете себя в Беларуси своим?
Мне здесь комфортно, постоянно живу в Гродно. А мама, папа, другие родственники остались в России. Жены и детей нет,
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Магомедхабиб Кадимагомедов о Беларуси: мне здесь комфортно, живу в Гродно. А мама, папа, другие родственники в России
Борец Магомедхабиб Кадимагомедов, принесший сборной Беларуси серебро Олимпиады в Токио рассказал журналистам об отношении к нашей стране.
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