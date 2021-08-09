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Магомедхабиб Кадимагомедов о Беларуси: мне здесь комфортно, живу в Гродно. А мама, папа, другие родственники в России

10.08.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Борец Магомедхабиб Кадимагомедов, принесший сборной Беларуси серебро Олимпиады в Токио рассказал журналистам об отношении к нашей стране.



Для вас имеет значение, что медаль завоевали в форме сборной Беларуси?

Конечно. Я же выступаю за эту страну. Рад принести ей награду.

Уже чувствуете себя в Беларуси своим?

Мне здесь комфортно, постоянно живу в Гродно. А мама, папа, другие родственники остались в России. Жены и детей нет, пишет Прессбол.
 
Теги: Гродно
 
 
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Борец Магомедхабиб Кадимагомедов, принесший сборной Беларуси серебро Олимпиады в Токио рассказал журналистам об отношении к нашей стране.
 
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