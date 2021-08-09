ГПК: правозащитники ЕС не замечают нарушения прав беженцев властями Литвы









пишет Sputnik. Белорусские пограничники за минувшие сутки зафиксировали еще один случай негуманного обращения литовской стороны с иностранцами, которые ищут убежище в странах Евросоюза,Sputnik.





Так, на участке пограничного поста "Клевица" Сморгонской пограничной группы была замечена группа из 32 иностранцев. Как они сами рассказали, на территории Литвы их задержали пограничники, после чего привезли к границе, а затем, угрожая оружием, насильно выдворили на линию границы. При этом все задержанные заявляли, что хотят получить статус беженца.





Как сообщили в ГПК, увидев наряд с белорусской стороны, литовские пограничники, выждав некоторое время, забрали часть группы мигрантов.





" Полагаем, что Литва следует тактике целенаправленной транспортировки групп беженцев с одного участка на другой. В настоящее время действия сопредельной стороны направлены исключительно на сокрытие фактов неправомерного выдворения иностранцев, стремящихся в Евросоюз", – заявил Sputnik, комментируя данную ситуацию, официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.





Он также отметил, что для Литвы стало "нормальной практикой организованно доставлять группы иностранцев к белорусской границе, затем оставлять их там без необходимой медпомощи, воды, еды и теплых вещей".





Официальный представитель ведомства особо обратил внимание на тот факт, что на данный момент ни одна международная организация – как правозащитная, так и гуманитарная, имеющая представительство на территории Республики Беларусь, не направляла своих специалистов для выяснения ситуации на литовско-белорусской границе. Они также не проявляли инициативы по оказанию правовой консультации иностранным гражданам, стремящимся получить убежище в странах Европы, а также иной помощи в рамках выполнения своих обязательств.





Миграционный кризис





За последнее время ситуация на литовско-белорусской границе обострилась. Пограничники Беларуси неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой на сопредельную территорию. При этом многие из них, в основном граждане Ирака, имели телесные повреждения.





Александр Лукашенко ранее заявлял, что из-за санкций Запада больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС. При этом официальный Минск отвергает обвинения в сознательном поощрении притока мигрантов в Европу. Белорусский лидер предложил положить "факты на стол", которые подтвердили бы причастность Беларуси. Лукашенко также рекомендовал соседям "начинать с себя" и поискать в самой Литве преступные группировки, которые зарабатывают на организации нелегальной миграции.





На обвинения в адрес Беларуси из-за нелегальных мигрантов отреагировали и в России. В МИД РФ посоветовали Литве сотрудничать с Беларусью, а не вести подрывную деятельность против республики.



