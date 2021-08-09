|
В Северной Осетии девять человек скончались из-за нехватки кислорода в больнице
Источник материала: Партизан
Поломка кислородной системы в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи (РКБСМП) во Владикавказе привела к гибели 9 пациентов, сообщает пресс-служба правительства республики.
"В результате поломки кислородной системы скончались 9 человек", - говорится в сообщении.
В пресс-службе республиканского Минздрава "Интерфаксу"
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поломка кислородной системы в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи (РКБСМП) во Владикавказе привела к гибели 9 пациентов, сообщает...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)