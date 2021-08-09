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Власти Беларуси требовали депортировать футболиста Илью Шкурина из России

10.08.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские власти требовали депортировать из России футболиста Илью Шкурина. Об этом рассказал украинский журналист Игорь Цыганык.

Власти Беларуси требовали депортировать футболиста Илью Шкурина из России
футбол, протесты, Россия

Шкурин был лучшим бомбардиром чемпионата 2019 года. В России он играл за ЦСКА. А после разгона мирных акций в Беларуси в 2020-м футболист заявил, что не будет играть за сборную, пока у власти остаётся Александр Лукашенко. За это у него забрали отсрочку от армии, передает Еврорадио.

"Заявление Шкурина о том, что он не поддерживает режим Лукашенко и никогда не будет выступать в составе сборной Беларуси, пока Лукашенко будет у власти, привело к бурной реакции у наших восточных соседей. 

Я вам даже хочу сказать, что даже белорусская власть требовала депортировать этого футболиста из России, чтобы разобраться с ним дома. Поэтому для Шкурина переезд в Киев — это выход из ситуации", — объяснил Цыганык, как Илья Шкурин оказался после ЦСКА в киевском "Динамо".
 
 
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Белорусские власти требовали депортировать из России футболиста Илью Шкурина. Об этом рассказал украинский журналист Игорь Цыганык.
 
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