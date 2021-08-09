Власти Беларуси требовали депортировать футболиста Илью Шкурина из России





передает Еврорадио. Шкурин был лучшим бомбардиром чемпионата 2019 года. В России он играл за ЦСКА. А после разгона мирных акций в Беларуси в 2020-м футболист заявил, что не будет играть за сборную, пока у власти остаётся Александр Лукашенко. За это у него забрали отсрочку от армии,Еврорадио.





"Заявление Шкурина о том, что он не поддерживает режим Лукашенко и никогда не будет выступать в составе сборной Беларуси, пока Лукашенко будет у власти, привело к бурной реакции у наших восточных соседей.





Я вам даже хочу сказать, что даже белорусская власть требовала депортировать этого футболиста из России, чтобы разобраться с ним дома. Поэтому для Шкурина переезд в Киев — это выход из ситуации", — объяснил Цыганык, как Илья Шкурин оказался после ЦСКА в киевском "Динамо".



