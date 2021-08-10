Суши-торт: идея – супер для тех, кому лень заворачивать роллы!

Источник материала: ОНТ

Если на закручивание роллов нет времени, сделайте быстрые суши для ленивых – суши-торт.

Как готовить: отварите до готовности 200 г риса. Растворите в 20 мл уксуса 10 г сахара, влейте в рис и перемешайте.

В застеленную пищевой пленкой квадратную форму выложите первым слоем 200 г семги, нарезанной тонкими слайсами. Покройте слоем из 60 г сливочного сыра. Сверху положите лист нори. Нарежьте тонкими слайсами 2 небольших огурца, выложите следующим слоем. Далее положите еще 60 г сливочного сыра. Последним слоем выложите рис, утрамбуйте. Накройте краями пленки и поставьте на 1 час под гнет в холодильник.

Перед подачей переверните суши-торт – рыба будет сверху. Снимите пленку и разрежьте на порционные кусочки, подавайте с соевым соусом.



Фото: yabpoela.com

Главное фото: You-Tube-канал Yuliya Small

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