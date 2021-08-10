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«Большой разговор с Президентом»: как комментируют событие участники встречи

10.08.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Большой разговор с Президентом»: как комментируют событие участники встречи

Большой и обстоятельный! Так комментируют разговор сами участники. Как Президент суверенной страны в центре Европы смотрит в будущее, что делает сегодня и как оценивает прошлое?

Ответы на более чем сотню вопросов из первых уст получили блогеры, представители общественных объединений, журналисты белорусских и зарубежных СМИ – Польши, России, Литвы, Великобритании, Украины, США. Многие задавали сразу по три-четыре вопроса. Но большая часть – все же по внешнеполитической повестке.

Подробности смотрите в видео.


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Большой и обстоятельный! Так комментируют разговор сами участники. Как Президент суверенной страны в центре Европы смотрит в будущее, что делает сегодня и как...
 
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