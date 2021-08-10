Девушка отчитала кошку за плохое поведение и пушистой точно стало стыдно. Посмотрите – 100% улыбнетесь! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Забавное видео опубликовал ridus.ru .

В ролике пользовательница TikTok antoniony_g отчитывает кошку друзей за плохое поведение. Девушка регулярно приезжает, чтобы накормить пушистую, убрать лоток, поиграть с ней, чтобы она не скучала, пока хозяева в отъезде. Но кошка к помощи относится безразлично.

Девушку расстроило такое отношение – она попыталась пристыдить кошку. И пушистая выглядела так, будто ей стыдно.





Видео собрало около 2 млн просмотров и тысячи комментариев: «Кажется, она и правда все поняла», «Смотрю, кошка реально подумала о своем поведении», «Она поняла, даже глазки опустила стыдливо», «Вы очень доходчиво все объяснили! Кошка подумает над вашими словами», – писали пользователи Сети.

Фото: depositphotos.com

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