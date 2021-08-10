|
Семейный экипаж комбайнеров получил специальный подарок от Беларусбанка
Источник материала: ОНТ
К вестям с полей. В целом по стране уборочная кампания перешла экватор, а в некоторых регионах подходит к финишу. 85% хлебных нив убрали аграрии Краснопольского района.
Это юго-восток Могилевской области. На полях более двух десятков комбайнов, столько же машин и на отвозке зерна. В передовиках семейный экипаж Алексеенко. Отец с сыном работают второй сезон. И сегодня лучших аграриев чествовали прямо в поле. Подарок от Беларусбанка – сертификат на холодильник. Сюрприз пришелся кстати.
Комбайнеры, механизаторы, водители. Именно в руках этих тружеников села успех уборочной страды. А потому марафон благодарности хлеборобам на этом не закончится. Подарки получат передовики уборочной кампании еще из нескольких районов области.
К юго-востоку особое внимание. Земли, пострадавшие от Чернобыльской аварии, имеют особые преференции. Госпрограммой предусмотрена поддержка сельхозпредприятий региона. Только за последние три года в помощь краснопольским хлеборобам пришли 8 новых комбайнов.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К вестям с полей. В целом по стране уборочная кампания перешла экватор, а в некоторых регионах подходит к финишу. 85% хлебных нив убрали аграрии Краснопольского...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)