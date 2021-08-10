Семейный экипаж комбайнеров получил специальный подарок от Беларусбанка

Источник материала: ОНТ

К вестям с полей. В целом по стране уборочная кампания перешла экватор, а в некоторых регионах подходит к финишу. 85% хлебных нив убрали аграрии Краснопольского района.





Это юго-восток Могилевской области. На полях более двух десятков комбайнов, столько же машин и на отвозке зерна. В передовиках семейный экипаж Алексеенко. Отец с сыном работают второй сезон. И сегодня лучших аграриев чествовали прямо в поле. Подарок от Беларусбанка – сертификат на холодильник. Сюрприз пришелся кстати.

Михаил Алексеенко, старший комбайнер сельхозпредприятия «Краснопольский»: «У нас завтра с супругой 30-летие совместной жизни. Подарок как раз кстати. Прежде всего, нужно любить дело, которое делаешь. А мне это нравится. Настроение боевое. Доведенный план 1100 тонн на комбайн – мы намолотим однозначно. Так что, надеемся на лучшее».

Комбайнеры, механизаторы, водители. Именно в руках этих тружеников села успех уборочной страды. А потому марафон благодарности хлеборобам на этом не закончится. Подарки получат передовики уборочной кампании еще из нескольких районов области.

Виктор Ананич, заместитель председателя постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Беларуси, председатель правления Беларусбанка: «Безусловно, внимание к труженикам, доброе слово всегда важно. Многотысячный коллектив Беларусбанка принял решение, и сегодня я здесь для того, чтобы высказать слова благодарности лучшему семейному экипажу, которому мы вручили ценный подарок. Но и в его лице всем труженикам села я хочу сказать искренние слова благодарности».

К юго-востоку особое внимание. Земли, пострадавшие от Чернобыльской аварии, имеют особые преференции. Госпрограммой предусмотрена поддержка сельхозпредприятий региона. Только за последние три года в помощь краснопольским хлеборобам пришли 8 новых комбайнов.

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