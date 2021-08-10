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Уборочная-2021: каравай в 4,5 миллиона тонн

10.08.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Уборочная-2021: каравай в 4,5 миллиона тонн

Каравай в 4,5 миллиона тонн! Сбор урожая перешел экватор – убрано уже более 65% площадей.


Позиции лидера нынешней страды не сдает Минская область. На ее счету почти миллион 100 тысяч тонн зерна. Брестчина на подходе к этому рубежу и по итогам дня должна стать в ряд миллионников. Этот южный регион в лидерах и по темпам. Здесь убрано почти 80% площадей. Самая высокая урожайность на Гродненщине – практически 40 центнеров с гектара.

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Каравай в 4,5 миллиона тонн! Сбор урожая перешел экватор – убрано уже более 65% площадей. Позиции лидера нынешней страды не сдает Минская область. На ее счету почти...
 
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