|
Уборочная-2021: каравай в 4,5 миллиона тонн
Источник материала: ОНТ
Каравай в 4,5 миллиона тонн! Сбор урожая перешел экватор – убрано уже более 65% площадей.
Позиции лидера нынешней страды не сдает Минская область. На ее счету почти миллион 100 тысяч тонн зерна. Брестчина на подходе к этому рубежу и по итогам дня должна стать в ряд миллионников. Этот южный регион в лидерах и по темпам. Здесь убрано почти 80% площадей. Самая высокая урожайность на Гродненщине – практически 40 центнеров с гектара.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каравай в 4,5 миллиона тонн! Сбор урожая перешел экватор – убрано уже более 65% площадей. Позиции лидера нынешней страды не сдает Минская область. На ее счету почти...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)