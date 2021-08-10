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Миграционный кризис в Литве: в лагере под Руднинкаем – побег

10.08.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Миграционный кризис в Литве: в лагере под Руднинкаем – побег

Новый виток миграционного кризиса в Литве. В лагере для мигрантов под Руднинкаем – побег. Часть беженцев все еще ищут.


Пятеро вернулись сами, об остальных ничего неизвестно. Сейчас в лагере, который уже даже западные СМИ называют концентрационным, – около 400 человек. Вот что пишет испанская Las Respulicas. Лагерь находится в лесу, где люди сталкиваются с нехваткой еды, изоляцией (у них забирают мобильные телефоны), клещами и COVID-19, тяжелыми погодными условиями, унизительным обращением. В центрах для мигрантов неоднократно происходили беспорядки. Почему у мигрантов отбирают телефоны, понятно. Но на скрытый от охраны смартфон беженцы записали обращение в Организацию объединенных наций.

В ООН реакция на происходящее была и ранее. С критикой действий литовских властей выступило управление Верховного комиссара по делам беженцев. Всего в Литве около 4 тысяч мигрантов. У большинства цель – попасть в Германию. При этом официальный Вильнюс в миграционном кризисе обвиняет Беларусь. Но у самих мигрантов на этот счет другое мнение.

Несмотря на международную реакцию, методы официальной Литвы не меняются.

Беженцев принудительно, а иногда и под дулами автоматов выдворяют пограничники. Многим нужна медицинская помощь, и ее оказывают белорусские медики.

Но одного из мигрантов наши врачи спасти не смогли. На прошлой неделе гражданин Ирака был до смерти избит на литовской стороне.

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Новый виток миграционного кризиса в Литве. В лагере для мигрантов под Руднинкаем – побег. Часть беженцев все еще ищут. Пятеро вернулись сами, об остальных ничего...
 
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