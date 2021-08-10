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«Большой разговор с Президентом» во Дворце Независимости. Итоги
Источник материала: ОНТ
Восемь часов пятнадцать минут! Именно столько продолжался «Большой разговор с Президентом». Это рекорд для встреч такого формата. Впрочем, участники не заметили, как пролетело время. Символично, что разговор состоялся в годовщину президентских выборов. О событиях 2020-го Глава государства говорил много и подробно.
Острые вопросы и дискуссии обеспечили эмоциональный накал. Это и понятно – на повестке самое важное на внутреннем и внешнем контуре.
И в самом начале встречи Александр Лукашенко заметил, что тем для разговора накопилось немало. И эта встреча была нужна – именно в прямом эфире, глаза в глаза и без купюр! К тому же формат открытый. Всех желающих зал Дворца Независимости вместить не смог, поэтому прямую трансляцию обеспечили 20 медиаресурсов Беларуси, России и Украины. Чтобы услышали все – в том числе за рубежом – трансляция на английском языке.
Журналисты из Беларуси и еще 11 стран, медиаменеджеры, блогеры, эксперты в самых разных сферах, иначе говоря, те, у кого есть вопросы по существу. Впрочем, к «Большому разговору» с Президентом пригласили всех желающих. А с учетом того, каким непростым для Беларуси был прошедший после выборов год, желающих было даже больше, чем возможно вместить в самый, пожалуй, большой зал Дворца Независимости.
Прием заявок на участие в «Большом разговоре с Президентом» был закрыт всего три дня назад, но, как отметили организаторы сегодняшней встречи, это не остановило поток писем с просьбами об аккредитации. В итоге – свыше тысячи заявок, при этом универсальный зал Дворца Независимости вмещает всего около трехсот человек (а он, к слову, под стать разговору – самый большой). Однако все, что интересует этих людей, наверняка не безразлично и как минимум большинству белорусов. Поэтому сегодняшнюю встречу с Президентом решено было транслировать в прямом эфире на весь мир и на двух языках – русском и английском.
Присылали и вопросы, многие из тысяч, конечно, совпадали. Топ-3: грядущая реформа Конституции, вакцинация и личное из президентского. Отсюда просьба – внимательно следить за беседой.
Забегая вперед, все же взявших слово в разговоре с Президентом остановить было сложно. Но Александр Лукашенко о самом главном начал сам.
Как и право на жизнь – и этот выбор, которого в цивилизованном обществе, казалось, быть не может, пришлось делать год назад. И для Лукашенко он оказался важнее выборов политических.
И экономику тоже. Президент дал слово профильному министру, понимая, что его доклад снимет немало вопросов.
Что до политических контактов, то, не взирая на санкции и на угрозы новых, все же есть уровни, на которых общение Беларуси с коллективным Западом продолжается. Впрочем, и это не константа.
И на угрозы, и на вбросы. В последнее время было много нового, но на этом фоне никуда не ушли и старые фейки о главном.
Вообще, география этого разговора гораздо шире Союзного государства. Литва, Польша, Украина, США, Великобритания, Грузия – всем сегодня предоставили слово.
Эксперты в этом непростом вопросе в зале тоже есть – речь о тех, кто за свою политическую позицию чуть было не поплатился жизнью – собственной и родных. Похожее деление во время Майдана было в Украине. С другой стороны, там оно и сейчас. Украинская журналистка Диана Панченко вынуждена была сменить работу, когда Зеленский закрыл неугодные медиа, а затем на себе испытала и шквал агрессии в интернете за участие в «Славянском базаре».
Прокомментировал Президент и недавний олимпийский скандал. Речь о легкоатлетке Тимановской.
Литовский журналист ратует за возврат к диалогу. Президент отвечает: Беларусь готова. Но диктовать условия (например, об освобождении заключенных) Литва попросту не вправе, а делает это – настойчиво и бесцеремонно.
К слову, те, о ком идет речь, сейчас в местах известных. Однако на минувшей неделе в западных СМИ появилась информация о концлагере в Беларуси, который на деле – военный склад. Несмотря на очевидную ложь, журналистку CNN все же пригласили сегодня во Дворец.
Это касается всех. Вопрос политический с акцентом на личном: после выборов некоторые из вертикали предпочли строить политическую карьеру за границей, но в ущерб Родине.
Но ведь не факт, что следующий белорусский Президент будет с таким же богатым опытом. Это одна из причин грядущей конституционной реформы.
Важная поправка: решать все же будет народ. Для этого и предлагают учредить тот самый новый орган власти – Всебелорусское народное собрание. Но как это будет?
Интересы государства – мерило универсальное. Как и воля народа. С важным уточнением: белорусского народа.
Это действительно большой разговор, а не официальная пресс-конференция. Никакого регламента, нет закрытых тем, хочешь высказаться – тоже пожалуйста. Общение не всегда даже было завязано на Президенте, и далеко не всегда из зала звучали вопросы. С другой стороны, многое из того, что сегодня звучит, актуально как раз сегодня. Никто ведь не знает, что будет дальше.
О красной линии для американцев, о диалоге с Западом, о возможности ввода российских войск в Беларусь – многие из заданных сегодня вопросов в том свете, в котором они прозвучали, год назад были невозможны. Да, провокации имели место, но Президент привык не снимать ответственности и с себя. С другой стороны, как раз сейчас идет постепенный процесс передачи полномочий от Главы государства.
Было здесь мнение и далеких от профессиональных медиа людей – и хоть кто-то сейчас называет себя блогером, признают – в интернет пошли, чтобы большинство в Беларуси в силу темперамента перестало быть молчаливым. Такое нынче время.
Но мнение, если оно не отражает повестку редакции, можно и не слышать вовсе. Примеров даже сегодня во Дворце было немало. Но сам факт наличия представителей прессы буквально с полярными взглядами – это ли не демократия? Впрочем, восприятие ведь во многом зависит от того, что выбрать из контекста. И от того, как к этому отнестись.
Разговор сегодня получился по-настоящему большим – 8 часов 15 минут – это новый рекорд общения Александра Лукашенко с журналистами. Возможно секрет в том, что вопросов накопилось немало. Но мне думается, дело все же в желании быть услышанным во имя мира страны и благополучия ее граждан.
Фото: БЕЛТА
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Восемь часов пятнадцать минут! Именно столько продолжался «Большой разговор с Президентом». Это рекорд для встреч такого формата. Впрочем, участники не заметили,...
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