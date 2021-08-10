«Большой разговор с Президентом» во Дворце Независимости. Итоги

Источник материала: ОНТ

Восемь часов пятнадцать минут! Именно столько продолжался «Большой разговор с Президентом». Это рекорд для встреч такого формата. Впрочем, участники не заметили, как пролетело время. Символично, что разговор состоялся в годовщину президентских выборов. О событиях 2020-го Глава государства говорил много и подробно.





Острые вопросы и дискуссии обеспечили эмоциональный накал. Это и понятно – на повестке самое важное на внутреннем и внешнем контуре.

И в самом начале встречи Александр Лукашенко заметил, что тем для разговора накопилось немало. И эта встреча была нужна – именно в прямом эфире, глаза в глаза и без купюр! К тому же формат открытый. Всех желающих зал Дворца Независимости вместить не смог, поэтому прямую трансляцию обеспечили 20 медиаресурсов Беларуси, России и Украины. Чтобы услышали все – в том числе за рубежом – трансляция на английском языке.

Журналисты из Беларуси и еще 11 стран, медиаменеджеры, блогеры, эксперты в самых разных сферах, иначе говоря, те, у кого есть вопросы по существу. Впрочем, к «Большому разговору» с Президентом пригласили всех желающих. А с учетом того, каким непростым для Беларуси был прошедший после выборов год, желающих было даже больше, чем возможно вместить в самый, пожалуй, большой зал Дворца Независимости.

Прием заявок на участие в «Большом разговоре с Президентом» был закрыт всего три дня назад, но, как отметили организаторы сегодняшней встречи, это не остановило поток писем с просьбами об аккредитации. В итоге – свыше тысячи заявок, при этом универсальный зал Дворца Независимости вмещает всего около трехсот человек (а он, к слову, под стать разговору – самый большой). Однако все, что интересует этих людей, наверняка не безразлично и как минимум большинству белорусов. Поэтому сегодняшнюю встречу с Президентом решено было транслировать в прямом эфире на весь мир и на двух языках – русском и английском.

Присылали и вопросы, многие из тысяч, конечно, совпадали. Топ-3: грядущая реформа Конституции, вакцинация и личное из президентского. Отсюда просьба – внимательно следить за беседой.

Забегая вперед, все же взявших слово в разговоре с Президентом остановить было сложно. Но Александр Лукашенко о самом главном начал сам.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Мы прожили непростой год. Многое из того, что происходило в последнее время было в большей степени сознательно искажено даже перевернуто с ног на голову нашими, мягко сказать, оппонентами. Удивительно, но порой даже солидные СМИ наводят тень на очевидные вещи. Поэтому сегодня нужен этот разговор в прямом эфире, без купюр. Белорусский народ в своей истории стойкостью, мудростью заслужил право на правду и уважение уважение».

Как и право на жизнь – и этот выбор, которого в цивилизованном обществе, казалось, быть не может, пришлось делать год назад. И для Лукашенко он оказался важнее выборов политических.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «У меня не было времени и возможности проводить предвыборную кампанию в прошлом году. Было время только выехать в регионы на встречи с активом. 200-300 человек приглашались в каждей области. Вот и вся агитация и пропаганда. Я не самоустранился., у меня не было для этого времени. Мне нужно было защитить людей, спасти их. Разница в отношении к людям. Диктатор порядочно поставил задачу перед органами власти и порядочно относился к людям».

И экономику тоже. Президент дал слово профильному министру, понимая, что его доклад снимет немало вопросов.

Что до политических контактов, то, не взирая на санкции и на угрозы новых, все же есть уровни, на которых общение Беларуси с коллективным Западом продолжается. Впрочем, и это не константа.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «С литовцами вообще никаких нет контактов, но мы это переживем. С поляками, Евросоюзом, с американцами у нас есть животрепещущая тема, по которой мы всегда ответственно ведем переговоры. Например, США. Они открыто говорили, что очень ценили нашу работу по борьбе с контрабандой и перемещением радиоактивных материалов – 5 или 6 случаев только в прошлом году. Это они ценили, как и весь мир. И Россия это ценит, и Китай. Но кому, извините меня, нужна какая-то грязная взрывчатка, которая идет в Европейский союз. Если они перейдут уж слишком сильно красную черту, мы с ними вообще и на эту тему разговаривать не будем. Вы нас ставите в те условия, что мы вынуждены реагировать, и мы реагируем. Ну уж извините, как можем и как умеем».

И на угрозы, и на вбросы. В последнее время было много нового, но на этом фоне никуда не ушли и старые фейки о главном.

Вообще, география этого разговора гораздо шире Союзного государства. Литва, Польша, Украина, США, Великобритания, Грузия – всем сегодня предоставили слово.

Эксперты в этом непростом вопросе в зале тоже есть – речь о тех, кто за свою политическую позицию чуть было не поплатился жизнью – собственной и родных. Похожее деление во время Майдана было в Украине. С другой стороны, там оно и сейчас. Украинская журналистка Диана Панченко вынуждена была сменить работу, когда Зеленский закрыл неугодные медиа, а затем на себе испытала и шквал агрессии в интернете за участие в «Славянском базаре».

Прокомментировал Президент и недавний олимпийский скандал. Речь о легкоатлетке Тимановской.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «36-е место в своей дисциплине. Больше не надо ни о чем говорить. Зная ее БЧБ-шное прошлое, мы включили ее в состав команды. Знали ее результат. А знаете почему включили? МОК накатил и рекомендовал нашим. И мы семерых таких включили, которых и не видно на Олимпиаде было. Их нельзя было включать. И они еще на меня накатывают. В декабре прошлого года после всех этих событий мы выдали Тимановской президентскую стипендию. На, занимайся. Почти 3 тысячи рублей, создали все условия. Но они этого не знают. Она бы и сама это не сделала, если бы ею не управляли. Она из Токио связалась со своими дружками в Польше. Ей сказали (дословно): "Приедешь в аэропорт, беги к полицейским и кричи, что тебя привезли сотрудники КГБ". Ни одного сотрудника из спецслужб в Японии не было. Мы это не практикуем. Просто, как это все зарождается».

Литовский журналист ратует за возврат к диалогу. Президент отвечает: Беларусь готова. Но диктовать условия (например, об освобождении заключенных) Литва попросту не вправе, а делает это – настойчиво и бесцеремонно.

К слову, те, о ком идет речь, сейчас в местах известных. Однако на минувшей неделе в западных СМИ появилась информация о концлагере в Беларуси, который на деле – военный склад. Несмотря на очевидную ложь, журналистку CNN все же пригласили сегодня во Дворец.

Это касается всех. Вопрос политический с акцентом на личном: после выборов некоторые из вертикали предпочли строить политическую карьеру за границей, но в ущерб Родине.

Но ведь не факт, что следующий белорусский Президент будет с таким же богатым опытом. Это одна из причин грядущей конституционной реформы.

Важная поправка: решать все же будет народ. Для этого и предлагают учредить тот самый новый орган власти – Всебелорусское народное собрание. Но как это будет?

Интересы государства – мерило универсальное. Как и воля народа. С важным уточнением: белорусского народа.

Это действительно большой разговор, а не официальная пресс-конференция. Никакого регламента, нет закрытых тем, хочешь высказаться – тоже пожалуйста. Общение не всегда даже было завязано на Президенте, и далеко не всегда из зала звучали вопросы. С другой стороны, многое из того, что сегодня звучит, актуально как раз сегодня. Никто ведь не знает, что будет дальше.

О красной линии для американцев, о диалоге с Западом, о возможности ввода российских войск в Беларусь – многие из заданных сегодня вопросов в том свете, в котором они прозвучали, год назад были невозможны. Да, провокации имели место, но Президент привык не снимать ответственности и с себя. С другой стороны, как раз сейчас идет постепенный процесс передачи полномочий от Главы государства.

Было здесь мнение и далеких от профессиональных медиа людей – и хоть кто-то сейчас называет себя блогером, признают – в интернет пошли, чтобы большинство в Беларуси в силу темперамента перестало быть молчаливым. Такое нынче время.

Но мнение, если оно не отражает повестку редакции, можно и не слышать вовсе. Примеров даже сегодня во Дворце было немало. Но сам факт наличия представителей прессы буквально с полярными взглядами – это ли не демократия? Впрочем, восприятие ведь во многом зависит от того, что выбрать из контекста. И от того, как к этому отнестись.

Разговор сегодня получился по-настоящему большим – 8 часов 15 минут – это новый рекорд общения Александра Лукашенко с журналистами. Возможно секрет в том, что вопросов накопилось немало. Но мне думается, дело все же в желании быть услышанным во имя мира страны и благополучия ее граждан.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram