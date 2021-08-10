Аномальная жара: 7+ фото последствий, которые поразят вас. 4-й снимок – особенно неожиданный!

Источник материала: ОНТ

Хоть метеорологи и предупреждали о том, что нужно готовиться к аномально жаркому лету, но никто не предполагал, что температура будут настолько высокой. ridus.ru собрал фото, на которых видно – до какой степени было жарко.

Асфальт расплавился в Австралии



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Тень – единственное спасение и у людей, и у овец















Фото с сайта ridus.ru

Главное фото: depositphotos.com

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