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Аномальная жара: 7+ фото последствий, которые поразят вас. 4-й снимок – особенно неожиданный!
Источник материала: ОНТ
Хоть метеорологи и предупреждали о том, что нужно готовиться к аномально жаркому лету, но никто не предполагал, что температура будут настолько высокой.
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Хоть метеорологи и предупреждали о том, что нужно готовиться к аномально жаркому лету, но никто не предполагал, что температура будут настолько высокой....
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