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Аномальная жара: 7+ фото последствий, которые поразят вас. 4-й снимок – особенно неожиданный!

10.08.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Аномальная жара: 7+ фото последствий, которые поразят вас. 4-й снимок – особенно неожиданный!

Хоть метеорологи и предупреждали о том, что нужно готовиться к аномально жаркому лету, но никто не предполагал, что температура будут настолько высокой. ridus.ru собрал фото, на которых видно – до какой степени было жарко.

Асфальт расплавился в Австралии


В штате Аризона настолько жарко, что мужчина вот так выгуливает собаку



Парень получил ожог, когда сел на монету, которая лежала на переднем сиденье машины



Хозяин магазина в Турции разрешает котятам так спасаться от жары



Из-за жары плавится статуэтка Будды



Лось хочет охладиться и попить



Тень – единственное спасение и у людей, и у овец





Фото с сайта ridus.ru

Главное фото: depositphotos.com 

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Хоть метеорологи и предупреждали о том, что нужно готовиться к аномально жаркому лету, но никто не предполагал, что температура будут настолько высокой....
 
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