ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Слезы радости и поздравления: как из Токио встречали сборную Беларуси по гребле на байдарках и каноэ

10.08.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Слезы радости и поздравления на родине! Беларусь встречает своих олимпийских героев. Эти соревнования в Токио для нашей сборной были не самыми успешными. Но и сама Олимпиада во многом стала непредсказуемой и местами скандальной. В копилке белорусов – 7 медалей. И каждая из них – результат многолетней кропотливой работы спортсменов и их тренеров. Поэтому дома встречаем наших олимпийцев как настоящих героев. Сегодня из Токио вернулась сборная Беларуси по гребле на байдарках и каноэ.

Наша команда выиграла на Олимпиаде серебряную награду в байдарке-четверке. Третьи Олимпийские игры подряд с медалями Ольга Худенко, Марина Литвинчук и Надежда Попок. Для Маргариты Махневой – это вторая олимпийская награда.

Сегодня в аэропорту было много эмоций и слез радости. К своей очередной медали женская команда шла пять лет. И сейчас главный вопрос – после такого красивого заезда: замахнутся ли белоруски на Париж-2024?

Сейчас у нашей сборной по гребле будет несколько дней отдыха. После чего – сбор в Заславле, где команда начнет готовиться к чемпионату Беларуси и чемпионату мира.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Слезы радости и поздравления на родине! Беларусь встречает своих олимпийских героев. Эти соревнования в Токио для нашей сборной были не самыми успешными. Но и сама...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: 80 гадоў з дня нараджэньня Вячаслава Дубінкі, клясыка беларускай выцінанкі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

09.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by