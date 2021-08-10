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Слезы радости и поздравления: как из Токио встречали сборную Беларуси по гребле на байдарках и каноэ
Источник материала: ОНТ
Слезы радости и поздравления на родине! Беларусь встречает своих олимпийских героев. Эти соревнования в Токио для нашей сборной были не самыми успешными. Но и сама Олимпиада во многом стала непредсказуемой и местами скандальной. В копилке белорусов – 7 медалей. И каждая из них – результат многолетней кропотливой работы спортсменов и их тренеров. Поэтому дома встречаем наших олимпийцев как настоящих героев. Сегодня из Токио вернулась сборная Беларуси по гребле на байдарках и каноэ.
Наша команда выиграла на Олимпиаде серебряную награду в байдарке-четверке. Третьи Олимпийские игры подряд с медалями Ольга Худенко, Марина Литвинчук и Надежда Попок. Для Маргариты Махневой – это вторая олимпийская награда.
Сегодня в аэропорту было много эмоций и слез радости. К своей очередной медали женская команда шла пять лет. И сейчас главный вопрос – после такого красивого заезда: замахнутся ли белоруски на Париж-2024?
Сейчас у нашей сборной по гребле будет несколько дней отдыха. После чего – сбор в Заславле, где команда начнет готовиться к чемпионату Беларуси и чемпионату мира.
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Слезы радости и поздравления: как из Токио встречали сборную Беларуси по гребле на байдарках и каноэ
Слезы радости и поздравления на родине! Беларусь встречает своих олимпийских героев. Эти соревнования в Токио для нашей сборной были не самыми успешными. Но и сама...
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