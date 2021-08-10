Как трансляцию «Большого разговора с Президентом» смотрели в трудовых коллективах

Источник материала: ОНТ

«Большой разговор с Президентом» проходит не первый раз. Общение в этом году объединило несколько форматов. Вопросы адресовали не только Главе государства. Участники разговора вступали в эмоциональные дискуссии друг с другом, парировали и высказывали свою точку зрения. И традиционно эти встречи вызывают огромный интерес у простых белорусов.





Прямую трансляцию смотрели и в трудовых коллективах. На предприятии «Гомельагрокомплект» (это крупнейший производитель оборудования для сельского хозяйства) ради этого перенесли обеденный перерыв. Рабочие цехов, инженеры и руководители отделов собрались у больших мониторов в конференц-зале.

Три тысячи сотрудников, 21 филиал по всей Витебской области. Среди клиентов Витебскоблгаза в регионе 500 крупных компаний и более полмиллиона жилых квартир. Сеть развивается, только на прошлой неделе подключили еще один крупный населенный пункт. И, конечно, вопросы экономики в разгар пандемии и западных санкций – одни из ключевых, которые волнуют трудовой коллектив.

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