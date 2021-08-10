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Назван лучший способ похудения без диет. Он совсем не сложный!

10.08.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Назван лучший способ похудения без диет. Он совсем не сложный!

Диетолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале заявила, что самым эффективным способом сброса веса без диет является ходьба, пишет РИА «Новости».

Врач отметила, что удобная обувь и соблюдение водного баланса очень важно для максимизации эффективности от ходьбы. Она подчеркнула, что во время ходьбы нет лишних нагрузок на сердце, как, например, при профессиональном занятии спортом. Ходьба полезна для восстановления после заболеваний.

Специалист посоветовала компрессионные чулки тем, кто страдает от варикоза, – они способствуют снижению отечности.

4-5 км/ч – оптимальная скорость ходьбы, по мнению диетолога. Можно начинать и с 2-3 км/ч, если вы – совсем неспортивны. Специалист советует проходить не менее 10 км.

Фото: depositphotos.com


 


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Диетолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале заявила, что самым эффективным способом сброса веса без диет является ходьба, пишет РИА «Новости». Врач отметила, что...
 
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