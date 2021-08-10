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Эту пиццу можно есть даже ночью! Основа из куриного филе: 10 минут – и готово!
Источник материала: ОНТ
Фудблогер
Как готовить: 500 г куриного филе, 1 яйцо, 2 ст. л. сметаны, 1 луковицу и пол чайной ложки горчицы измельчите в блендере. Фарш выложите на выстеленный пергаментом противень и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 15 мин.
Как готовить соус: смешайте 1 ст. л. сметаны, 1 ст. л. томатной пасты, 50-100 г тертого сыра.
Когда достанете из духовки основу, смажьте ее соусом и выложите сверху нарезанные кружочками овощи – шампиньоны, цуккини, помидоры, оливки. Натрите сыр. Уберите в духовку еще на 10-15 мин.
Фото: Instagram
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