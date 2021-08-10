Эту пиццу можно есть даже ночью! Основа из куриного филе: 10 минут – и готово!

Источник материала: ОНТ

Фудблогер grehova_pp на своей странице в Instagram поделилась рецептом пиццы на белковой основе, которая идеально подойдет для ужинов.

Как готовить: 500 г куриного филе, 1 яйцо, 2 ст. л. сметаны, 1 луковицу и пол чайной ложки горчицы измельчите в блендере. Фарш выложите на выстеленный пергаментом противень и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 15 мин.

Как готовить соус: смешайте 1 ст. л. сметаны, 1 ст. л. томатной пасты, 50-100 г тертого сыра.

Когда достанете из духовки основу, смажьте ее соусом и выложите сверху нарезанные кружочками овощи – шампиньоны, цуккини, помидоры, оливки. Натрите сыр. Уберите в духовку еще на 10-15 мин.





Фото: Instagram @grehova_pp

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