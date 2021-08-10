«Мне от видео страшно стало»: пилот уговорил медведя не нападать на туристов – женщина включила телефон на запись. Посмотрите, какие у них стальные нервы!

Источник материала: ОНТ

Невероятную историю встречи с медведем опубликовал ridus.ru .

Пилот гидроплана помог туристам пережить встречу с медведем гризли в национальном парке Катмай в Аляске, США. В группе туристов были брокер по недвижимости, видеограф, две супружеские пары и гид – пилот гидроплана. Компания гуляла по парку, как вдруг им навстречу вышел медведь.

Пилот сразу же остановил группу и начал спокойно разговаривать с гризли. Несколько минут он невозмутимо говорил: «Эй, большой мальчик, эй, медведь». Остальные туристы в это время замерли на месте и наблюдали за происходящим.

Гризли несколько раз прошел мимо молящихся туристов, а потом удалился. Видеограф Кара Сицилиано была поражена тем, что тактика пилота сработала – до встречи с туристами хищник был взбешен и подрался со своим собратом.

Эксперты считают, что пилот правильно поступил. При встрече с медведем необходимо сохранять спокойствие, двигаться медленно, говорить монотонно.





Видео собрало более 11 млн просмотров и тысячи комментариев в TikTok.

Пользователи хвалили дипломатичного пилота: «Господи, я бы научился летать от страха, если бы увидел медведя. У этого мужчины просто стальные нервы, да и не только нервы», «Мне даже от видео страшно стало», «Эти туристы седыми не стали, пока стояли на тропинке?», «Мужчина крут! Голос даже не дрогнул, будто он с гризли каждый день гуляет», – писали комментаторы.