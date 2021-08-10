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Кошка привела девушку к котятам, которые промокли от дождя, и просила помочь. Посмотрите – это очень трогательно! (ВИДЕО)

10.08.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кошка привела девушку к котятам, которые промокли от дождя, и просила помочь. Посмотрите – это очень трогательно! (ВИДЕО)

Трогательную историю спасения кошки и ее семейства опубликовал ridus.ru.

В кадре рыжая кошка ведет девушку в укромное место, где лежат ее котята, которые промокли от дождя. Девушка откликнулась на просьбы пушистой и приютила кошачье потомство у себя дома.


Ролик пользовательницы TikTok Кайлы Мерседес под названием «Соседская бродячая кошка привела меня спасать своих котят» набрал около 30 млн просмотров и более 6 млн лайков.

История спасения до слез тронула комментаторов, они благодарили Кайлу за неравнодушие: «Боже, вы такая молодец! Вот бы было больше таких людей в нашем мире», «Хорошо, что кошке попался такой прекрасный человек», «Дети – это цветы жизни, но кошка восприняла это буквально, родив котят на дренаж», «Я так рада за кошку и котят! Им очень повезло», – писали пользователи Сети.

Фото: depositphotos.com

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Трогательную историю спасения кошки и ее семейства опубликовал ridus.ru. В кадре рыжая кошка ведет девушку в укромное место, где лежат ее котята, которые промокли от...
 
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