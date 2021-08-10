|
Кошка привела девушку к котятам, которые промокли от дождя, и просила помочь. Посмотрите – это очень трогательно! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Трогательную историю спасения кошки и ее семейства опубликовал
В кадре рыжая кошка ведет девушку в укромное место, где лежат ее котята, которые промокли от дождя. Девушка откликнулась на просьбы пушистой и приютила кошачье потомство у себя дома.
Ролик пользовательницы TikTok Кайлы Мерседес под названием «Соседская бродячая кошка привела меня спасать своих котят» набрал около 30 млн просмотров и более 6 млн лайков.
История спасения до слез тронула комментаторов, они благодарили Кайлу за неравнодушие: «Боже, вы такая молодец! Вот бы было больше таких людей в нашем мире», «Хорошо, что кошке попался такой прекрасный человек», «Дети – это цветы жизни, но кошка восприняла это буквально, родив котят на дренаж», «Я так рада за кошку и котят! Им очень повезло», – писали пользователи Сети.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кошка привела девушку к котятам, которые промокли от дождя, и просила помочь. Посмотрите – это очень трогательно! (ВИДЕО)
Трогательную историю спасения кошки и ее семейства опубликовал ridus.ru. В кадре рыжая кошка ведет девушку в укромное место, где лежат ее котята, которые промокли от...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)