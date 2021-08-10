Источник материала: Myfin



Доллар США. 5 причин для роста вопреки COVID-19

Приходится признать — новости действительно выглядят довольно тревожными для заокеанской валюты.



Борьба с пандемией проходит с переменным успехом, но появление штамма «Дельта», кажется, может свести эти успехи на нет. В последние недели количество новых заболевших в США колеблется от 12,4 до 105 тысяч в сутки (по состоянию на 05 августа). И это при очень высоких показателях вакцинации — уже более 60% американцев, достигших возраста 18 лет, получили достаточное количество доз вакцины для достижения иммунитета (по состоянию на 05 августа).

Еще любопытнее оказался новостной фон начала августа, касающийся госдолга. С 1 августа, впервые с 2019 года, начал действовать так называемый лимит госдолга. Проще говоря, США, которые сейчас должны примерно 28,5 триллионов долларов, не смогут заниматься больше, пока не будут приняты соответствующие решения. Многие ответственные лица, включая министра финансов США Джанет Йеллен, всерьез говорят об угрозе дефолта до конца этого года.

Однако надо понимать, что эти новости не стоит воспринимать в отрыве от реальной экономической ситуации. А она несет немало позитивных факторов, которые вполне могут стать причинами дальнейшего укрепления доллара США.





Причина 1. Штамм «Дельта»

Именно так. Несмотря на очевидную опасность нового штамма для каждого человека, он может оказать положительное влияние на курс американской валюты. Ведь чем дольше продлится пандемия, тем меньше у ФРС США будет поводов сворачивать программы стимулирования экономической активности. А эти меры, хотя и встречают немало критики как внутри страны, так и за рубежом, месяц за месяцем доказывают свою эффективность.

Причина 2. Рост индексов

Ключевые индексы США демонстрируют реальное состояние экономики страны. И судя по ним, ситуация куда лучше, чем может показаться. Например, S&P 500, упавший было до отметки 2584 на старте пандемии в 2020 году, сейчас находится около 4390 и растет практически без сбоев. Кстати, в Альпари есть возможность работать не только с валютами, но и непосредственно с самими показателями индексов.





Причина 3. Занятость

Какими бы ни были формальные цифры роста, куда важнее для страны то, есть ли у обычных людей работа. А работа в США есть. Уровень безработицы в июне, хотя и оказался немного выше ожидаемого, составил 5,9%. Тем, кто считает этот показатель чрезмерным, предлагаем вспомнить, каким он был в апреле 2020 года. Напомним — 14,7%! Рост числа занятых рабочих мест постепенный, но такими темпами уже к новому году процент безработных может вернуться к доковидному.

Причина 4. Международная напряженность

Курс белорусского рубля в некоторой степени зависит от российского, который в данный момент получает поддержку от роста цен на нефть. Однако уровень напряженности в отношениях между Россией и США может оказать негативное влияние, что в итоге может сказаться и на валюте Беларуси. Кроме того, не стоит забывать о так называемом «проклятии августа», месяца, когда многие ожидают от российского рубля падения.

Причина 5. Цены на нефть

Как сказано выше, уже много месяцев цены на нефть продолжают расти. С одной стороны, общемировой рост спроса, в том числе на автомобильное и авиационное топливо, пока что продолжается. С другой, аналитики не ждут вечного роста. Тормозящее действие здесь может оказать, например, августовское увеличение предложения со стороны ОПЕК+, что вновь заставляет вспомнить о «проклятии августа». При падении цен на нефть, курс доллара может серьезно вырасти к основным валютам СНГ.





Будет доллар США расти или нет, мы не думаем, что стоит ждать последствий вроде дефолта. Полагаем, что в ближайшее время будут приняты концептуальные решения как в части регулирования госдолга, так и в области инфраструктурного развития страны. Эти процессы будут сопровождаться многочисленными новостями, каждая из которых будет оказывать то или иное влияние на курсы валют. Компания Альпари всегда рада предложить своим клиентам многочисленные инструменты, которые позволят использовать эти новости для защиты своих накоплений с помощью трейдинга и инвестирования.

*рекламный материал, ООО «Альпари Евразия», УНП: 192637625