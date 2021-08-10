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«Большой разговор» Лукашенко. Повторение пройденного. Мнение Карбалевича
Источник материала: UDF
Можно было бы ожидать, что Лукашенко во время так называемого «Великого разговора» хочет посласть какое-то важное сообщение белорусам, номенклатуре или миру. Предложить политический календарь перемен. Или объяснить, зачем Беларуси конституционная реформа.
Но нет. Ничего из этого не было сказано. Мы услышали ту версию прошлогодних событий, которую слышим уже много месяцев. Была стандартная агрессивная риторика против внутренних оппонентов, Запада. Поэтому внятного ответа на вопрос, для чего все это было, так и не получили.
Отвечая на острые вопросы СМИ Евросоюза и США, он был зол, раздражен, возмущен. Он несколько раз заявлял, что его хотят представить перед судом в Гааге. Почему-то эта тема очень его беспокоит.
Лукашенко предлагал Западу переговоры и одновременно шантажировал ЕС и США. Пугал мигрантами, ядерными материалами. Наконец, подняв ставки, он заявил, что насильственное отстранение его от власти будет означать третью мировую войну. То есть дилемма такая: либо согласие на власть Лукашенко над Беларусью, либо мировая война. Выбирайте!
Что касается вопроса интеграции с Россией, то Лукашенко вернулся к своей прежней риторике. Мол, сама Москва саботировала создание Союзного государства, препятствие для интеграции - неравенство цен на энергоносители и так далее. Очень возмущался заявлениям отдельных российских пропагандистов по телевидению.
Лукашенко резко критиковал позицию Украины. Его оценки ситуации вокруг Донбасса мало чем отличались от риторики российского телевидения. Можно сказать, что в конфликте между Россией и Украиной Минск отказался от политики нейтралитета, которую проводил после 2014 года. Однако российские журналисты не получили обещания признать Крым.
Еще несколько характерных эпизодов спектакля. Размышляя о плохом поведении митингующих, Лукашенко сказал: «Я буду говорить с ними на языке закона? Какой закон?»
Прозвучала загадочная реплика о скором появлении в стране нового президента. Это можно трактовать как угодно.
И шедевром красноречия Лукашенко стал эпизод, в котором он рассказал, как попросил президента России Бориса Ельцина не вводить собственные деньги и не бросать Беларусь в критическую ситуацию. Все бы хорошо, но исторический факт таков, что Россия ввела свои деньги в 1992 году, что вынудило Беларусь одновременно ввести белорусских «зайчики». Напомню, что Лукашенко стал президентом в 1994 году. Мелочь, но очень ярко характеризует главного героя «Великого разговора».
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