ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Большой разговор» Лукашенко. Повторение пройденного. Мнение Карбалевича

10.08.2021 06:35 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

«Большой разговор» Лукашенко. Повторение пройденного. Мнение Карбалевича
Лукашенко установил очередной рекорд выступления. Более 8 часов. Правда, не совсем понятно, зачем надо было так много говорить. Это как раз тот случай, когда количество не переходит в качество.

Можно было бы ожидать, что Лукашенко во время так называемого «Великого разговора» хочет посласть какое-то важное сообщение белорусам, номенклатуре или миру. Предложить политический календарь перемен. Или объяснить, зачем Беларуси конституционная реформа.

Но нет. Ничего из этого не было сказано. Мы услышали ту версию прошлогодних событий, которую слышим уже много месяцев. Была стандартная агрессивная риторика против внутренних оппонентов, Запада. Поэтому внятного ответа на вопрос, для чего все это было, так и не получили.

Отвечая на острые вопросы СМИ Евросоюза и США, он был зол, раздражен, возмущен. Он несколько раз заявлял, что его хотят представить перед судом в Гааге. Почему-то эта тема очень его беспокоит.

Лукашенко предлагал Западу переговоры и одновременно шантажировал ЕС и США. Пугал мигрантами, ядерными материалами. Наконец, подняв ставки, он заявил, что насильственное отстранение его от власти будет означать третью мировую войну. То есть дилемма такая: либо согласие на власть Лукашенко над Беларусью, либо мировая война. Выбирайте!

Что касается вопроса интеграции с Россией, то Лукашенко вернулся к своей прежней риторике. Мол, сама Москва саботировала создание Союзного государства, препятствие для интеграции - неравенство цен на энергоносители и так далее. Очень возмущался заявлениям отдельных российских пропагандистов по телевидению.

Лукашенко резко критиковал позицию Украины. Его оценки ситуации вокруг Донбасса мало чем отличались от риторики российского телевидения. Можно сказать, что в конфликте между Россией и Украиной Минск отказался от политики нейтралитета, которую проводил после 2014 года. Однако российские журналисты не получили обещания признать Крым.

Еще несколько характерных эпизодов спектакля. Размышляя о плохом поведении митингующих, Лукашенко сказал: «Я буду говорить с ними на языке закона? Какой закон?»

Прозвучала загадочная реплика о скором появлении в стране нового президента. Это можно трактовать как угодно.

И шедевром красноречия Лукашенко стал эпизод, в котором он рассказал, как попросил президента России Бориса Ельцина не вводить собственные деньги и не бросать Беларусь в критическую ситуацию. Все бы хорошо, но исторический факт таков, что Россия ввела свои деньги в 1992 году, что вынудило Беларусь одновременно ввести белорусских «зайчики». Напомню, что Лукашенко стал президентом в 1994 году. Мелочь, но очень ярко характеризует главного героя «Великого разговора».
Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDFudf.name может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко установил очередной рекорд выступления. Более 8 часов. Правда, не совсем понятно, зачем надо было так много говорить. Это как раз тот случай, когда...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: 80 гадоў з дня нараджэньня Вячаслава Дубінкі, клясыка беларускай выцінанкі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

09.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by