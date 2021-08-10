ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сколько бензина сейчас можно купить у нас и в других странах на одну зарплату

10.08.2021 07:41 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Сколько бензина сейчас можно купить у нас и в других странах на одну зарплату
фото: Myfin.by

Откуда сведения и как считали

Основным источником цифр будет портал www.numbeo.com, данные на котором формируются из отзывов частных лиц о реальных ценах, доходах и расходах той местности, в которой живут. Кроме этого, мы подсчитали, сколько топлива можно купить на «чистую» среднюю зарплату (то есть, после всех вычетов и уплаты налогов), а также посмотрели, на сколько километров поездки на такси хватит литра бензина и сколько литров бензина можно купить за стоимость проездного на общественном транспорте.

Среди стран, которые мы брали для сравнения, наши соседи, а также некоторые другие государства-члены Евросоюза. Например, Румынию мы включили в список как страну, которая считается одной из самых бедных в ЕС (за это звание она борется с Болгарией), но при этом является нефтедобывающей. А вот Швеция похожа на нас по численности и декларирует социально ориентированную экономику.

страна средняя стоимость литра бензина за последний год, в долларах сколько литров топлива можно купить на среднюю зарплату сколько можно проехать на такси за литр бензина, в км сколько бензина можно купить за среднюю стоимость месячного проездного, в литрах
Беларусь 0,76 555 2,5 21
Россия 0,66 934,7 2,9 45,6
Украина 1,03 439,2 4 11,8
Польша 1,30 690 2 19,8
Литва 1,38 789 1,9 24,7
Латвия 1,45 641 1,8 40
Румыния 1,29 527 0,9 13,9
Швеция 1,77 1 678 2 50,8

Тем, кто жалуется на дорогое топливо в Беларуси, обычно предлагают посмотреть цены в соседних странах и особенно в Западной Европе. Мы так и сделали. Мы посмотрели абсолютную и относительную цену бензина не только в перечисленных, но и в других странах Европы и мира. По результатам можно выделить такую общую тенденцию – бензин в богатых странах обычно дороже, но его цена не догоняет доходы. То, что мы видим в случае Швеции, характерно и для других благополучных стран – там дороже топливо, но по доходам они перегоняют и цену бензина, и другие цены.

В итоге, мы видим, что даже в странах, где ценник на АЗС выше, местные жители это ощущают не так остро: в пересчете на среднюю зарплату они могут купить его даже больше, чем там, где цены ниже. Например, в Латвии бензин в два раза дороже, чем у нас, но за среднюю зарплату там можно купить почти на 90 литров топлива больше.

Низкие цены на топливо для населения выставляют некоторые нефтедобывающие страны, например, Объединенные Арабские Эмираты продают бензин по $0,58 за 1 литр. Или, как в нашей таблице, самая низкая цена бензина – в России. Правда, есть и исключения. Так, в Венесуэле льготная цена литра бензина в $0,54 на заправках вовсе не гарантирует отсутствие у населения проблем с доходами или даже с продовольствием. А в той же Норвегии, где добывают нефть, топливо стоит $1,80 за литр.

Беларусь, так же как и Россия, говорит о социальной ориентации в вопросах формирования цен на топливо. Но при этом в пересчете зарплат на стоимость бензина из перечисленных в таблице стран нас не обогнали только Украина и Румыния. Правда, в Украине цена бензина отнюдь не льготная. Румыния же добывает собственную нефть, правда ее скважины давно в собственности зарубежных инвесторов, и цена топлива рыночная (кстати, на 5 центов выше, чем в соседней Болгарии).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси цены на бензин одинаковы на всех заправках, потому что они регулируются государством. Сегодня они уже в 25-й раз в этом году выросли на 1 копейку. С одной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кошка привела девушку к котятам, которые промокли от дождя, и просила помочь. Посмотрите – это очень трогательно! (ВИДЕО)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

09.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.08.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by