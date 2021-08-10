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МИД Франции: мигранты используются постсоветской диктатурой, свирепствующей у наших ворот

10.08.2021 07:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Ситуация с мигрантами на литовско-белорусской границе — это проверка Европы на силу и солидарность, заявил государственный секретарь по европейским делам МИД Франции Клеман Бон.

МИД Франции: мигранты используются постсоветской диктатурой, свирепствующей у наших ворот
Фото pixabay.com

«Есть диктатура. Убивают людей. Преследуют оппонентов. Прошел ровно год после президентских выборов, полностью фальсифицированных, которые заткнули рот оппозиции. Сотни убитых (официально трое. — БелаПАН.), тысячи заключенных. Это — белорусская диктатура сегодня. Таким образом, эта белорусская диктатура, не довольствуясь подавлением своих оппонентов, организует — поскольку это, к сожалению, грязная торговля — приезд мигрантов, в основном из Ирака, которые прибывают в Беларусь, и затем их подстрекают белорусские власти (и сами сопровождают) пересечь границу с Евросоюзом, в данном случае с Литвой. Это вроде и далеко, но и здесь мы едины, так как на кону Европа», — заявил представитель французского внешнеполитического ведомства.

Бон сообщил, что в ближайшие дни будет отправлена гуманитарная помощь «нашим литовским друзьям и этим мигрантам», которых, «к сожалению, использует эта советская диктатура — пардон, постсоветская, продолжающая свирепствовать у наших ворот». По словам французского дипломата, помощь актуальна, так как на литовскую сторону из Беларуси перешли тысячи людей (в июне — 473, июле — 2.884, с начала августа — 567).

 

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Теги: Минск
 
 
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Ситуация с мигрантами на литовско-белорусской границе — это проверка Европы на силу и солидарность, заявил государственный секретарь по европейским делам МИД...
 
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