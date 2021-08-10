Власти решили «закатать под асфальт» объединение предпринимателей «Перспектива»

Министерство юстиции подало в Верховный суд иск о ликвидации общественного объединения предпринимателей «Перспектива», сообщил его председатель Анатолий Шумченко в соцсетях.



По его словам, информация получена от чиновников Минюста. По его словам, информация получена от чиновников Минюста.

«Подробности самого иска узнаем позже, когда придут документы на имя РОО «Перспектива», — написал Шумченко.

Они отметил, что 15 июля Следственный комитет наложил арест на расчетный счет организации, на котором находится около 24 тыс. рублей, собранных в июне «официально самими индивидуальными предпринимателями небольшими суммами со всей страны».

«Перспектива» является одним из самых активных, результативных для малого бизнеса в отстаивании прав и интересов, и старейших предпринимательских объединений, деятельность которого продолжается почти 19 лет», — подчеркнул Шумченко.

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