По режиму Лукашенко нанесен двойной удар

Источник материала: UDF



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Какое решение примут американцы, мы не знаем. Ряд из этих предложений содержится в том секторальном пакете, который уже принят Европейским союзом. Поэтому, в принципе, можно ожидать как наиболее существенный фактор — присоединение к секторальным санкциям европейцев с добавлением "Беларуськалия"». «Мы предлагали ввести санкции в отношении поставок калийных удобрений в отношении "Беларуськалия", предприятий Мозырьского нефтеперерабатывающего завода, поставки древесины на европейский рынок, создание списка санкционных государственных банков, которые финансируют режим, возможности санкционных действий в отношении платежных систем Visa и MasterCard.Какое решение примут американцы, мы не знаем. Ряд из этих предложений содержится в том секторальном пакете, который уже принят Европейским союзом. Поэтому, в принципе, можно ожидать как наиболее существенный фактор — присоединение к секторальным санкциям европейцев с добавлением "Беларуськалия"».

«Американские санкции сами по себе являются, скорее, политическим и психологическим давлением. Если они будут поддержаны Европейским союзом в связи с миграционным кризисом и ростом напряжения на границе с Литвой, тогда, действительно, этом может быть сложно. Даже блокировка экспорта белорусских калийных удобрений через литовские порты, понятное дело, приведет к определенным потерям. Они составят минимум $0,5 млрд, могут быть даже превыше $1 млрд в случае, если альтернативные логистические пути будут невозможны для реализации в таком быстром промежутке времени».

«Все говорят, "Беларусь" — это трактор. Да, я этим горжусь. Но посмотрите, сколько в этом тракторе нашего. По-моему, меньше половины. Это ненормально. Сколько раз я говорил об импортозамещении? И вдруг грянули санкции, и мы взвыли: "Ах! Двигатели покупали у американцев, у немцев". Так, дорогие мои, у нас же свой моторный завод. Мы, что, ждали, как в народе говорят, пока жареный петух не клюнет?».

«Лукашенко регулярно просит финансовую помощь у Москвы. Когда-то Россия оказывала огромную помощь Беларуси путем низких цен на энергоносители. Москва уже вложила сотни миллиардов долларов в республику. И Лукашенко будет просить помощь регулярно, потому что без нее, думаю, экономика Беларуси очень быстро ляжет. Особенно, когда санкции начнут серьезно работать».

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