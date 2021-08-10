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По режиму Лукашенко нанесен двойной удар

10.08.2021 08:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

По режиму Лукашенко нанесен двойной удар
Фото: kommersant.ru
Новые ограничения Вашингтона против Минска могут быть одними из самых чувствительных. 9 августа администрация президента США Джо Байдена может опубликовать новый черный список белорусских компаний, с которыми будет запрещено заключать сделки. Пакет ограничений якобы будет приурочен к годовщине прошлых президентских выборов, сообщает источник CNN в Конгрессе. Большинство стран Европы и Северной Америки результаты голосования не признали. Какими будут новые санкции? И почему сейчас для Лукашенко они могут быть очень чувствительны? Расскажет Иван Якунин.

9 августа 2020 года. ЦИК Беларуси объявляет результаты президентских выборов. Александр Лукашенко — 80%, Светлана Тихановская —10%. Результаты экзит-поллов говорят обратное. Начинаются митинги и забастовки.

Спустя год Тихановская в Вашингтоне встречается с Джо Байденом и передает ему список наиболее чувствительных санкционных целей. Ровно после этого CNN говорит, что некий документ действительно готовится в Парламенте. “Ъ FM” спросил, что именно предлагала белорусская оппозиция американским чиновникам, у главы «Народного антикризисного управления» Павла Латушко, который взаимодействовал с американской стороной:

«Мы предлагали ввести санкции в отношении поставок калийных удобрений в отношении "Беларуськалия", предприятий Мозырьского нефтеперерабатывающего завода, поставки древесины на европейский рынок, создание списка санкционных государственных банков, которые финансируют режим, возможности санкционных действий в отношении платежных систем Visa и MasterCard.


Какое решение примут американцы, мы не знаем. Ряд из этих предложений содержится в том секторальном пакете, который уже принят Европейским союзом. Поэтому, в принципе, можно ожидать как наиболее существенный фактор — присоединение к секторальным санкциям европейцев с добавлением "Беларуськалия"».


Особенность европейского санкционного списка, который появился в июне, в том, что он во многом косметический. Да, ограничения затрагивают чувствительные для Минска отрасли: калий и нефть. Но ключевые товары туда не попали, так что серьезного урона он не нанес. Правда, вряд ли тот пакет санкций был последним. Сейчас Литва обвиняет Лукашенко в том, что он развязал миграционный кризис на границе. Тысячи граждан с Ближнего востока приезжают в Белоруссию, чтобы незаконно попасть на территорию Евросоюза. Литва заговорила о новых ограничениях. И в комбинации с американскими они будут очень опасны, считает президент Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук:

«Американские санкции сами по себе являются, скорее, политическим и психологическим давлением. Если они будут поддержаны Европейским союзом в связи с миграционным кризисом и ростом напряжения на границе с Литвой, тогда, действительно, этом может быть сложно. Даже блокировка экспорта белорусских калийных удобрений через литовские порты, понятное дело, приведет к определенным потерям. Они составят минимум $0,5 млрд, могут быть даже превыше $1 млрд в случае, если альтернативные логистические пути будут невозможны для реализации в таком быстром промежутке времени».


Минск, кажется, готовится к возможным ограничениям и пытается им противостоять. Например, официальное агентство Белстат засекретило данные о стратегически важных отраслях: тех же нефти и калии. Власти критикуют белорусские торговые сети за то, что те выставляют на полки продукты из недружественных стран.

Судя по заявлению неделю назад, Александр Лукашенко действительно взял курс на импортозамещение:

«Все говорят, "Беларусь" — это трактор. Да, я этим горжусь. Но посмотрите, сколько в этом тракторе нашего. По-моему, меньше половины. Это ненормально. Сколько раз я говорил об импортозамещении? И вдруг грянули санкции, и мы взвыли: "Ах! Двигатели покупали у американцев, у немцев". Так, дорогие мои, у нас же свой моторный завод. Мы, что, ждали, как в народе говорят, пока жареный петух не клюнет?».


Итого: режим Лукашенко может столкнуться с двойным санкционным ударом в ближайшее время, при этом собственных ресурсов его отбить у Минска нет. Из-за действующих ограничений, по оценке властей, экономика недополучит почти два $2 млрд за год. Золотовалютные резервы сократились на 20%. Вырос внешний госдолг, из которого 60% — российские деньги. И этот показатель будет только увеличиваться, заявил “Ъ FM” Александр Войтович, занимавший в Беларуси пост, аналогичный спикеру Совета федерации:

«Лукашенко регулярно просит финансовую помощь у Москвы. Когда-то Россия оказывала огромную помощь Беларуси путем низких цен на энергоносители. Москва уже вложила сотни миллиардов долларов в республику. И Лукашенко будет просить помощь регулярно, потому что без нее, думаю, экономика Беларуси очень быстро ляжет. Особенно, когда санкции начнут серьезно работать».


Лукашенко публично обещал не допускать убытков национальных компаний и был готов даже ввести военное положение. Правда, это вряд ли понадобится. У США, например, до сих пор нет черного списка физических лиц из Беларуси, они ограничивали только компании. Можно начать с этого. А такие меры ущерба не принесут.
 
Теги: Минск
 
 
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Почему санкции США могут стать очень ощутимыми для Минска.
 
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