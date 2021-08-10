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Санкции в «иранском формате». Как санкции повлияют на экономику и отношения с Россией
Источник материала: UDF
Грузовой поезд с вагонами Беларуськалия в Вильнюсе
Великобритания и Канада присоединились к секторальным санкциям ЕС. Страны ввели ограничения на импорт нефтепродуктов и калийных удобрений, а также на сотрудничество с белорусским финансовыми организациями.
США опубликовали список компаний, которые подпадают под санкции. Это «Беларуськалий», «Белнефтегаз», «Белказтранс», «Белказтранс Украина», «Абсолютбанк», несколько компаний, принадлежащих семье Олексиных, Dana Holdings, «Дана Астра», «Нефтебитумный завод», «Бремино групп», Emirates Blue Sky, «ННК Восток», «Гродненская табачная фабрика «Неман» и другие. Если ограничения, принятые Вашингтоном будут действовать по принципу принимаемых США ранее (когда вводится полный запрет для своих компаний и граждан или на своей территории определенные операции с подсанкционными лицами), то их воздействие на белорусскую экономику будет серьезным.
Контрагенты будут «на всякий случай» менять поставщика
Экономист, академический директор BEROC Катерина Борнукова отмечает серьезную роль санкций Великобритании в отношении нефтехимической отрасли, так как после введения аналогичных санкций ЕС, Соединенное Королевство оставалось важным окном для экспорта нефтепродуктов на Запад. Теперь, судя по всему, это окно прикрывается, и создание новых торговых домов и маршрутов, которые бы работали не через ЕС, не поможет обойти введенные Западом ограничения.
— Санкции США — это серьезная вещь. Во-первых, они де-факто исключают расчеты в долларах для всех подсанкционных лиц. Это серьезно усложняет внешнюю торговлю. Во-вторых, санкции США «отпугивают» контрагентов возможностью вторичных санкций. Как мы видим, контрагенты если и не прекращают взаимоотношения с подсанкционными предприятиями полностью, то тщательно их скрывают: достаточно посмотреть на то, как «Транснефть» отрицает поставки на «Нафтан». Когда контрагенты менее лояльны Беларуси, например, как в случае Китая как покупателя нашего калия, контрагент может на всякий случай сменить поставщика, — добавляет Катерина Борнукова.
Такие ограничения становятся серьезным вызовом для белорусской экономики, поскольку основные экспортные отрасли оказываются под ударом, одновременно с этим обрезаются другие возможности для поступления валюты в страну — через финансовые транзакции. Это означает, что санкции отразятся на реальном секторе: будет и падение ВВП, и, возможно, локальные вспышки безработицы. Также повысится зависимость Беларуси от российских кредитов, которые придется просить все чаще и чаще, считает экономист.
«Легально получить кредиты из России станет невозможно»
Санкции в отношении коммерческих компаний вступают в силу сразу после опубликования списка, пишет в своем телеграм-канале эксперт iSANS Серж Харитонов. Кроме этого указ Джо Байдена предусматривает возможность продолжать формировать санкционные списки и секторальные санкции, которые могут начать действовать в течение полугода. Документ, принятые главой США, указывает на то, что ограничения в отношении госкомпаний Беларуси и бизнеса, который США считают приближенным к Александру Лукашенко, будут иметь «иранский формат» вместе с так называемыми вторичными санкциями.
— Это значит, что любая компания, которая будет сотрудничать с госбанками, государственными бизнесами или госучреждениями Беларуси, автоматически попадет в санкционные списки США. Таким образом, любое сотрудничество российских банков и бизнесов с госкомпаниями Беларуси и бизнесами окружения Лукашенко может быть омрачено попаданием в санкционные списки с максимально жестким регулированием. Для Беларуси легально получить кредиты из России после введения секторальных санкций США по новому указу президента Байдена станет невозможно без попадания российских банков в санкционные списки США, — пишет эксперт.
Беларусь может оказаться в экономической блокаде
Синхронность, с которой три крупные западные державы озвучили введение ограничений, демонстрирует, что США и их союзники в лице Великобритании, Канады и Европейского союза синхронизируют и координируют свои санкционные подходы в отношении Беларуси, отмечает политический аналитик Арсений Сивицкий.
— Беларусь впервые сталкивается с таким солидарным подходом и такими жесткими санкционными ограничениями. И тот факт, что идет скоординированная и синхронизированная работа, говорит о том, что западные страны нацелены на превращение данных санкционных ограничений в глобальные и экстерриториальные, не оставляя для Минска возможностей найти способы их обхода через третьи страны-посредников, — продолжает эксперт.
В результате такой ограничительной политики со стороны западных стран с начала следующего года Беларусь может оказаться в полноценной экономической блокаде, так как санкционные режимы, которые вводят США предполагают также их вторичное применение и могут распространяться в том числе на третьи страны, с которыми сотрудничает Беларусь, подчеркивает аналитик.
— Для партнеров Беларуси это создает дополнительные санкционные риски, вытекающие из-за усиливающейся токсичности страны как экономического и политического партнера.
Конечная цель вводимых санкций заключается в том, чтобы принудить белорусские власти изменить свою модель поведения как внутри страны, так и на международной арене, вернув официальный Минск в правовое поле с точки зрения соблюдения международных обязательств и национального законодательства, отмечает Арсений Сивицкий. Он вспоминает два исторических примера, когда жесткое санкционное давление похожего формата сработало. Это санкции против ЮАР из-за режима апартеида, а также против Ирана.
— В первом случае данные санкции привели к тому, что правительство апартеида было вынуждено сесть за стол переговоров с оппозицией (Африканским национальным конгрессом) и обсуждать условия и параметры политической реформы, демонтажа режима апартеида и трансформации в демократическое государство. Во втором случае Иран тоже был вынужден сесть за стол переговоров и обсуждать ограничения на разработку своей ядерной программы. Таким образом, можно предположить, что в основе логики принуждения белорусских властей к изменению поведения на международной арене и внутри Беларуси лежит опыт этих двух кейсов.
Если так, то санкционное давление будет усиливаться до тех пор, пока официальный Минск не примет условия, которые выдвигают западные страны и белорусская оппозиция.
— Очевидно, что на данном этапе Минск не собирается идти на подобные уступки, поэтому на любой шаг давления будет отвечать эскалацией. Это может отражаться как в действия репрессивного характера по отношению к гражданскому обществу или экономических контрсанкциях против товаров и услуг из западных стран, так и в риторике или действиях, направленных на эскалацию военно-политической напряженности в регионе, как в случае с миграционным кризисом, — считает Арсений Сивицкий. — Этот подход можно определить как «эскалация для деэскалации», когда Минск пытается принудить западные столицы сесть за стол переговоров и отказаться от санкционного давления.
Но так как Минск уже сейчас теряет контроль над эскалацией, то выбранная им стратегия может работать только в короткой перспективе. Как видно, каждый такой шаг белорусских властей провоцирует еще большее давление в виде санкций со стороны Запада. В итоге Минск попадает в так называемою ловушку эскалационной спирали.
— В краткосрочной перспективе мы можем ожидать достаточно резкой реакции со стороны белорусских властей на данные санкционные ограничения как на внутриполитическом поле, так и на международной арене. Но в среднесрочной перспективе, когда в результате санкционного давления полностью истощится ресурсная база и это начнет приводить к серьезному социально-экономическому кризису внутри страны, Минск будет вынужден вступить в переговоры для того, чтобы остановить эскалацию санкционного давления со стороны западных стран, как в свое время поступили Иран и ЮАР. Как показывает опыт данных стран, хотя Запад навязывает конкретный формат и содержание этих переговоров (диалог между оппозицией и властями, остановка репрессий, освобождение политзаключенных, новые выборы под международным контролем), сам факт вступления в переговоры позволяет остановить усиление давления, а также начать дипломатический торг об условиях его уменьшения — подытоживает эксперт.
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Для партнеров Беларуси это создает дополнительные санкционные риски.
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