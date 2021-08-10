Гордон ответил Лукашенко: Слышите, часики тикают?

Источник материала: UDF



Кадр из видео

Я не предполагал, что вы продержитесь год. А вы продержались этот год. Это удивительная история. Я думал, что вас сметут, снесут. Но, к сожалению, белорусы оказались не такими решительными, как украинцы. Белорусы на протестах становились на лавочках, снимая обувь. Отличительная черта замечательной белорусской нации, которой, к сожалению, не повезло с лидером.

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