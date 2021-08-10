ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Гордон ответил Лукашенко: Слышите, часики тикают?

10.08.2021 08:43 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Гордон ответил Лукашенко: Слышите, часики тикают?
Кадр из видео
9 августа Александр Лукашенко во время "Большого разговора" назвал украинского журналиста, основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона "мерзавцем", которого надо "посадить в следственный изолятор". Гордон в тот же день записал видеоответ Лукашенко.

- Я хотел бы, пользуясь случаем, обратиться к Александру Григорьевичу Лукашенко. Хотел бы напомнить ему обстоятельства нашей беседы, - сказал Дмитрий Гордона. - Александр Григорьевич, я приехал к вам перед президентскими выборами в Беларуси, чтобы сделать большое интервью, которое в YouTube посмотрело более 5 млн человек. Я приехал к вам как к лидеру Беларуси, который на тот момент 26 лет был у власти, к человеку, который был очень популярен в Украине. Вы были таким стояковым мужиком, который противостоял Путину, вы не давали себя и Беларусь в обиду, и это нравилось украинцам. Вы сказали (о чем мне рассказал [и.о. президента Украины в 2014 году] Александр Турчинов), что если россияне захотят через территорию Беларуси прийти в Украину, то вы не дадите этого сделать или, если вдруг не получится, предупредите об этом заблаговременно.

Естественно, вы вызывали у меня неподдельный, живой интерес. Естественно, интервью с вами я очень хотел сделать много лет, и когда эта возможность предоставилась, я приехал в Минск и мы сделали с вами интервью. Я всегда говорю то, что думаю. Я всегда говорю честно. Мне это интервью очень понравилось – вы харизматичный, интересный человек. Я не мог тогда даже предположить, что пройдет несколько дней, и вы, не выиграв эти президентские выборы, решите узурпировать власть. Более того, решите варварски бороться с собственным народом.

Вы прекрасно меня принимали. По-царски. Вы давали изумительно острые ответы на нестандартные вопросы. Вы были обаятельны и харизматичны. Я больше скажу, вы мне понравились. Но когда после выборов, проигранных вами с треском, вы начали творить с собственным народом невесть что, во мне вскипело возмущение. Не может человек, который называет себя отцом нации, так издеваться над собственным народом, над простыми людьми, которые просто не хотели, чтобы вы больше были президентом. Невозможно было смотреть эти издевательства! Мы же видели видео из Минска, из других городов. Мы видели, как хватают, без суда и следствия, озверевшие омоновцы людей, как они издеваются над ними, как они избивают их, насилуют...


Я не предполагал, что вы продержитесь год. А вы продержались этот год. Это удивительная история. Я думал, что вас сметут, снесут. Но, к сожалению, белорусы оказались не такими решительными, как украинцы. Белорусы на протестах становились на лавочках, снимая обувь. Отличительная черта замечательной белорусской нации, которой, к сожалению, не повезло с лидером.


Я надеюсь, что вы еще недолго будете президентом Беларуси. Я надеюсь, что настанет тот момент, когда прекрасный белорусский народ отпразднует избавление от вас, от вашего деспотизма. Вы настоящий деспот, вы разбойник в чистом виде, потому что не может в XXI веке лидер нации, лидер государства вытворять такое с собственными людьми.

Я прослушал вашу речь. Конечно, мне понравилось, что вы вспомнили меня, назвали мерзавцем. Услышать такое слово из уст человека, нелегитимного со всех сторон, попадающего под санкции ведущих западных стран и ненавидимого собственным народом, очень почетно.

Знаете, я помню, как мы с вами прощались. Напоследок вы подарили мне прекрасную белорусскую зубровку, водку, конфеты... Конфеты я съел, признаюсь честно. Зубровку и водку выпил, но у меня остался подаренный вами президентский "Белорусский бальзам". Поскольку ваши слова, что я – мерзавец, были мне, как бальзам на душу, я выпью "Белорусского бальзама". Я хочу выпить за то, чтобы прекрасный народ братской Беларуси поскорее стал по-настоящему свободным, чтобы к власти пришли люди, которые будут любить свой народ. Белорусы, за вас!

Ну и в заключение. Конечно же, это неслучайно, что я обращаюсь к вам, Александр Григорьевич, в футболке такого [бело-красного] цвета. Ну и чтобы подсластить мою жизнь после стакана "Белорусского бальзама", я сейчас съем замечательный зефир "Гордон", который я выпускаю. И, конечно же, цвета упаковки этого зефира тоже символичны.

Тик-так, тик-так. Слышите, часики тикают? Ваши, Александр Григорьевич, часики.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ваши, Александр Григорьевич, часики.
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотофакт. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните поддержала белорусов, придя на пикет в Вильнюсе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

09.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.08.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by