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Гордон ответил Лукашенко: Слышите, часики тикают?
Источник материала: UDF
Кадр из видео
- Я хотел бы, пользуясь случаем, обратиться к Александру Григорьевичу Лукашенко. Хотел бы напомнить ему обстоятельства нашей беседы, -
Естественно, вы вызывали у меня неподдельный, живой интерес. Естественно, интервью с вами я очень хотел сделать много лет, и когда эта возможность предоставилась, я приехал в Минск и мы сделали с вами интервью. Я всегда говорю то, что думаю. Я всегда говорю честно. Мне это интервью очень понравилось – вы харизматичный, интересный человек. Я не мог тогда даже предположить, что пройдет несколько дней, и вы, не выиграв эти президентские выборы, решите узурпировать власть. Более того, решите варварски бороться с собственным народом.
Вы прекрасно меня принимали. По-царски. Вы давали изумительно острые ответы на нестандартные вопросы. Вы были обаятельны и харизматичны. Я больше скажу, вы мне понравились. Но когда после выборов, проигранных вами с треском, вы начали творить с собственным народом невесть что, во мне вскипело возмущение. Не может человек, который называет себя отцом нации, так издеваться над собственным народом, над простыми людьми, которые просто не хотели, чтобы вы больше были президентом. Невозможно было смотреть эти издевательства! Мы же видели видео из Минска, из других городов. Мы видели, как хватают, без суда и следствия, озверевшие омоновцы людей, как они издеваются над ними, как они избивают их, насилуют...
Я не предполагал, что вы продержитесь год. А вы продержались этот год. Это удивительная история. Я думал, что вас сметут, снесут. Но, к сожалению, белорусы оказались не такими решительными, как украинцы. Белорусы на протестах становились на лавочках, снимая обувь. Отличительная черта замечательной белорусской нации, которой, к сожалению, не повезло с лидером.
Я надеюсь, что вы еще недолго будете президентом Беларуси. Я надеюсь, что настанет тот момент, когда прекрасный белорусский народ отпразднует избавление от вас, от вашего деспотизма. Вы настоящий деспот, вы разбойник в чистом виде, потому что не может в XXI веке лидер нации, лидер государства вытворять такое с собственными людьми.
Я прослушал вашу речь. Конечно, мне понравилось, что вы вспомнили меня, назвали мерзавцем. Услышать такое слово из уст человека, нелегитимного со всех сторон, попадающего под санкции ведущих западных стран и ненавидимого собственным народом, очень почетно.
Знаете, я помню, как мы с вами прощались. Напоследок вы подарили мне прекрасную белорусскую зубровку, водку, конфеты... Конфеты я съел, признаюсь честно. Зубровку и водку выпил, но у меня остался подаренный вами президентский "Белорусский бальзам". Поскольку ваши слова, что я – мерзавец, были мне, как бальзам на душу, я выпью "Белорусского бальзама". Я хочу выпить за то, чтобы прекрасный народ братской Беларуси поскорее стал по-настоящему свободным, чтобы к власти пришли люди, которые будут любить свой народ. Белорусы, за вас!
Ну и в заключение. Конечно же, это неслучайно, что я обращаюсь к вам, Александр Григорьевич, в футболке такого [бело-красного] цвета. Ну и чтобы подсластить мою жизнь после стакана "Белорусского бальзама", я сейчас съем замечательный зефир "Гордон", который я выпускаю. И, конечно же, цвета упаковки этого зефира тоже символичны.
Тик-так, тик-так. Слышите, часики тикают? Ваши, Александр Григорьевич, часики.
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Ваши, Александр Григорьевич, часики.
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