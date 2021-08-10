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ЕС поддержал санкции США, Канады и Великобритании против режима Лукашенко

10.08.2021 08:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Евросоюз поддержал введение Соединенными Штатами, Канадой и Великобританией новых санкций в отношении режима Лукашенко.

Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении внешнеполитической службы сообщества.

"ЕС действует в унисон с США, Канадой и Великобританией, поддерживая народ Беларуси. Мы продолжим оказывать давление на режим Лукашенко до тех пор, пока все политические заключенные не будут освобождены, в Беларуси не начнется осмысленный диалог и не состоятся свободные и независимые выборы", - отмечается в тексте, передает ТАСС.

В понедельник США, Канада и Великобритания ввели экономические санкции против Беларуси. ЕС объявил об аналогичных рестрикциях в июне этого года. Помимо этого, Евросоюз ввел четыре пакета запретительных мер в отношении руководства страны, включая Лукашенко и членов его семьи. В мае ЕС также запретил белорусским авиаперевозчикам совершать полеты в воздушном пространстве сообщества.

 
 
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Евросоюз поддержал введение Соединенными Штатами, Канадой и Великобританией новых санкций в отношении режима Лукашенко.
 
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