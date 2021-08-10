США опубликовали санкционный список против режима Лукашенко

Источник материала: АФН

Минфин США опубликовал дополнительный список физических и юридических лиц Беларуси, в отношении которых указом президента Байдена введены санкции с 9 августа 2021 года.

Согласно документу санкции ведены против Николая Воробья и связанных с ним компаний «Интерсервис», «Новая нефтяная компания», «ННК Восток», «Абсолютбанк»; «Бремино Групп», «БелКазТранс» и «БелКазТранс Украина», Алексея Олексина и связанных с ним компаний «Энерго-Оил», «Интер Тобакко» и «Белнефтегаз», а также Небойши Карича и компаний Dana Holdings, «Дана Астра», Emirates Blue Sky, Dubai Water Front ().

В список включены глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков, гендиректор ОАО «Белшина» Андрей Бунаков, гендиректор ОАО «Гродноазот» Игорь Ляшенко, председатель Следственного комитета РБ Дмитрий Гора и его заместители, замначальника следственного управления КГБ Константин Бычек, работники ИВС на Окрестина Евгений Шапетько, Игорь Кенюх, Глеб Дриль и Владимир Лапырь.

В связи с захватом и насильственной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair в санкционный список включены министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, директор Департамента по авиации Артем Сикорский, гендиректор «Белаэронавигации» Леонид Чуро, директор национального аэропорта Минск Вячеслав Хоронеко, а заодно депутат парламента Олег Гайдукевич.

В списке оказались бывшая сотрудница службы протокола администрации Лукашенко Дарья Шманай и депутат и глава «Белой Руси» Геннадий Давыдько, Дмитрий Шакута и его спортклуб Shock Gym, а также Национальный олимпийский комитет Беларуси.

В список включены табачная фабрика «Неман» и «Беларуськалий», но в отношении калия санкции в ступят в силу только с 8 декабря.

"Все операции и виды деятельности, запрещенные указом от 9 августа 2021 года, которые совершаются в обычном порядке и необходимы для постепенной ликвидации операций с участием ОАО "Беларуськалий" или любой организации, в которой ОАО "Беларуськалий" принадлежит доля в 50% или выше, разрешаются до 00:01 по времени восточного побережья 8 декабря 2021 года", - сказано в документе Минфина США.

При этом генеральной лицензий запрещено заключение новых контрактов или совершение каких либо иных новых операций с ОАО "Беларуськалий" с 9 августа по 8 декабря.