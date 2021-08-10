ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Могилевчанин год назад выбросил военную форму спецназа. Сейчас его задержали

10.08.2021 08:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

5 августа был задержан бывший военнослужащий в/ч 3214 внутренних войск МВД из Могилёва Владислав Бобков, сообщает правозащитный ТГ-канал "MAYDAY".

Мужчину задержали на улице: с четырёх сторон к нему подскочили сотрудники 3-го управления ГУБОПиК МВД и положили его лицом в асфальт.

В чем именно обвиняют Бобкова и каков его нынешний статус, неизвестно. 

В одном из провластных ТГ-каналов появилось видео, где Бобков сам объясняет: его задержали за то, что "находился в деструктивном телеграм-канале, а также выбросил свою форму спецназа в мусорный контейнер" (это случилось в августе 2020 года).

При этом далее в этом же видео могилевчанин говорит, будто ни в "каких деструктивных чатах не находится".
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
5 августа был задержан бывший военнослужащий в/ч 3214 внутренних войск МВД из Могилёва Владислав Бобков, сообщает правозащитный ТГ-канал "MAYDAY".
 
Новости дня
Новости разные
 
Инфляция в России становится тотальной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

09.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.08.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by